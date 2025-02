Am 24. Februar fällt der Startschuss für die nächste Staffel der Normalo-Ausgabe von "Big Brother" - und ProSiebenSat.1 hat sich diesmal für ein etwas anderes Auswertungs-Konzept entschieden. Während bei Joyn der 24/7-Livestream ebenso zu sehen ist wie montags bis freitags ab 19 Uhr die klassischen Tageszusammenfassungen, wird es parallel täglich ab 19:15 Uhr im Free-TV bei Sixx "Big Brother - Die Show" zu sehen geben.

Auch dort soll es die Highlights des Tages zu sehen geben, aber ergänzt durch Gespräche mit Gästen, einem direkten Austausch mit "Big Brother"-Fans und Einordnung durch die Moderatorinnen und Moderatoren. Sixx spricht von einer "gemeinsamen 'Big Brother'-Sprechstunde. Zum Moderations-Team gehört neben Jochen Melissa Khalaj, Jochen Schropp und Jochen Bendel, die allesamt schon diverse "Big Brother"-Formate präsentierten, noch Elena Gruschka, bekannt vor allem durch ihre Gossip-Podcasts. Von diesen vier werden in jeder Sendung jeweils zwei in wechselnden Konstellationen zu sehen sein.

Für Elena Gruschka ist es das Moderations-Debüt im Fernsehen. Sie sagt: "Ich bin durch meinen Podcast gewohnt wöchentlich über Promis und Trash TV zu reden. Das jetzt im TV zusammen mit Voll-Profis machen zu dürfen, mit denen ich auch noch befreundet bin – ich kann mir nichts Schöneres vorstellen." Melissa Khalaj: "Ich freue mich schon sehr auf unsere Vierer-Konstellation. Wir sind alle superunterschiedlich und decken somit auch verschiedene Perspektiven ab."

Jochen Schropp erläutert zum Konzept: "In ‚Big Brother – Die Show‘ schauen wir auf die Highlights des Tages, ordnen das Geschehen ein und begrüßen Gäste in unserem ‚Big Brother‘-Wohnzimmer. Wir besprechen einfach alles, was uns auf dem Herzen liegt." Jochen Bendel ergänzt: "Wir haben den besten Draht zum Big Bro und eine Direktleitung in den Container."

Die Einzugsshow am 24. Februar wird übrigens - neben Joyn - nicht etwa bei Sixx, sondern ausnahmsweise in Sat.1 zu sehen sein, wovon man sich wohl eine größere Aufmerksamkeit erhofft. Sie läuft allerdings erst zu später Stunde ab 23:25 Uhr. Hier werden mit Elena Gruschka, Melissa Khalaj, Jochen Schropp und Jochen Bendel alle vier Moderatorinnen und Moderatoren im Einsatz sein. Der 24/7-Livestream startet 25 Minuten vorher um 23 Uhr.

