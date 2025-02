Seit mehr als einer Woche setzt RTL nun schon täglich zur besten Sendezeit auf die volle Dröhnung Dschungel: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist dabei wie schon in der Vergangenheit ein grandioser Quotenerfolg - mit dem schönen Nebeneffekt für RTL, dass man für die Primetime keine anderen Programme produzieren muss, weil der Dschungel alles großflächig belegt. Und nicht nur bei der linearen Erstausstrahlung ist das Dschungelcamp ein schöner Erfolg für RTL.

Die endgültige Gewichtung der TV-Quoten aus der Woche vom 20. bis 26. Januar, in der auch die ersten drei Ausgaben der RTL-Show zu sehen waren, zeigt: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kam hier durch zeitversetzte Nutzung und Livestreams auf zusätzliche Reichweiten, zwischen 360.000 und 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen hinzu. Im großen Nachschlagsranking der Woche musste man sich nur einem "heute-show spezial" und "Nuhr im Ersten" geschlagen geben, die noch ein paar mehr zusätzliche Zuschauer zählten.

Die Auftaktfolge des Dschungels kommt durch das nachträgliche Plus jetzt jedenfalls noch auf deutlich mehr als 4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Episoden zwei und drei blieben zwar unter dieser Marke hängen, dennoch kann man bei RTL mit dem Ergebnis zufrieden sein, auch wenn die Nachschläge nicht ganz so hoch ausfallen wie noch vor einem Jahr, als die Show am späten Abend zu sehen war (DWDL.de berichtete). Bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte das Dschungelcamp jeweils noch um 1,0 oder mehr Prozentpunkte.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 24.01.

22:30 3,49

(+0,56) 17,5%

(+1,7%p.) 0,87

(+0,27) 18,7%

(+4,0%p.) Nuhr im Ersten 23.01.

22:53 2,42

(+0,42) 17,7%

(+2,1%p.) 0,33

(+0,10) 12,9%

(+3,1%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 25.01.

20:15 3,72

(+0,41) 14,5%

(+1,0%p.) 1,57

(+0,19) 28,2%

(+1,7%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 24.01.

20:15 4,39

(+0,40) 19,5%

(+0,6%p.) 1,82

(+0,21) 37,9%

(+1,0%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 26.01.

20:14 3,56

(+0,36) 11,7%

(+0,7%p.) 1,59

(+0,17) 22,9%

(+1,3%p.) Nord Nord Mord - Sievers und der verlorene Hund 20.01.

20:13 8,98

(+0,32) 33,2%

(-0,0%p.) 0,53

(+0,01) 10,7%

(-0,2%p.) Tatort: Das Ende der Nacht 26.01.

20:16 8,47

(+0,32) 29,1%

(-0,0%p.) 1,49

(+0,09) 22,4%

(+0,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 23.01.

18:49 2,32

(+0,30) 10,5%

(+1,1%p.) 0,30

(+0,13) 7,1%

(+2,6%p.) Der Bergdoktor 23.01.

20:15 5,56

(+0,30) 21,7%

(+0,3%p.) 0,60

(+0,04) 12,4%

(+0,2%p.) Frühling - Das Versteck 26.01.

20:15 5,93

(+0,29) 20,3%

(+0,3%p.) 0,66

(+0,08) 9,9%

(+0,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.01.-26.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Wie immer nicht in diesen Zahlen enthalten sind solche Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Dschungelcamp auf Abruf bei RTL+ gesehen haben - und das dürften auch in diesem Jahr einige gewesen sein. RTL hat am Montag einige Zahlen veröffentlicht, aus denen hervorgeht, wie erfolgreich das Format auf der Plattform ist: Demnach erreichten die Folgen eins bis acht bei RTL+ laut AGF-Messung 11,47 Millionen Videoviews. Alleine der Auftakt kam demnach auf 2,14 Millionen Views. Wie immer gilt: Die Videoviews sind nicht mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung gleichzusetzen.

Beeindruckend ist außerdem die endgültige Gewichtung der "Maischberger"-Quoten vom 22. Januar. Schon am Tag nach der Ausstrahlung erreichte die Sendung 13,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, durch zeitversetzte Nutzung stieg dieser Wert jetzt noch auf 17,2 Prozent. Die Gesamtreichweite steigerte sich außerdem von 2 auf 2,25 Millionen. Gleich mehrfach in die Liste der Sendungen, die bei den 14- bis 49-Jährigen die größten Nachschläge erzielt haben, schaffte es außerdem die Sat.1-Vorabendserie "Die Landarztpraxis". Auch ihre Gesamtreichweite konnte die Serie noch regelmäßig spürbar steigern.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show spezial 24.01.

22:30 3,49

(+0,56) 17,5%

(+1,7%p.) 0,87

(+0,27) 18,7%

(+4,0%p.) Maischberger 22.01.

22:53 2,25

(+0,26) 18,8%

(+1,0%p.) 0,43

(+0,13) 17,2%

(+3,8%p.) Die Landarztpraxis 22.01.

18:59 0,81

(+0,17) 3,8%

(+0,7%p.) 0,18

(+0,12) 5,4%

(+3,3%p.) Nuhr im Ersten 23.01.

22:53 2,42

(+0,42) 17,7%

(+2,1%p.) 0,33

(+0,10) 12,9%

(+3,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 23.01.

18:49 2,32

(+0,30) 10,5%

(+1,1%p.) 0,30

(+0,13) 7,1%

(+2,6%p.) Die Landarztpraxis 21.01.

18:58 0,88

(+0,16) 4,1%

(+0,7%p.) 0,18

(+0,09) 5,1%

(+2,4%p.) Die Landarztpraxis 20.01.

18:59 0,95

(+0,20) 4,3%

(+0,8%p.) 0,22

(+0,09) 6,3%

(+2,2%p.) Markus Lanz 23.01.

23:18 2,10

(+0,13) 21,5%

(+0,0%p.) 0,30

(+0,06) 16,3%

(+1,9%p.) Maischberger 21.01.

22:52 1,71

(+0,16) 14,5%

(+0,7%p.) 0,20

(+0,05) 9,2%

(+1,9%p.) Ich bin ein Star - Holt mich hier raus 25.01.

20:15 3,72

(+0,41) 14,5%

(+1,0%p.) 1,57

(+0,19) 28,2%

(+1,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.01.-26.01.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;