am 04.02.2025 - 08:53 Uhr

ARD-Meteorologe Sven Plöger hat am Montagabend unter Beweis gestellt, dass vermeintlich sperrige Themen wie der Klimawandel durchaus große Zuschauermassen erreichen können. Seine Doku "Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger?" erreichte beim Sender zur besten Sendezeit 3,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag bei sehr guten 13,4 Prozent.

Richtig gut ist das Ergebnis auch beim jungen Publikum gewesen: 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt und bescherten dem Sender so starke 11,2 Prozent. Nur der RTL-Dschungel war nach 20:15 Uhr beim jungen Publikum noch erfolgreicher - das ist ein richtig gutes Ergebnis für Das Erste.

Von der starken Leistung profitierte später übrigens auch "Hart aber fair": Louis Klamroth erreichte im Schnitt 2,83 Millionen Menschen, 450.000 davon waren im Alter zwischen 14 und 49. Insgesamt kam die Talkshow so auf 11,5 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum wurden 8,7 Prozent gemessen. Damit lief es für die Sendung besser als an vielen anderen Tagen in den vergangenen Jahren, generell zeigt der Trend für "Hart aber fair" aktuell weiter nach oben.

Trotz des guten Abends ging der Tagessieg am Montag an das ZDF: "Die Jägerin - Gegen die Wut" erreichte zur besten Sendezeit 5,88 Millionen Personen, das entsprach 22,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren allerdings nur 6,5 Prozent drin. Auch am späten Abend lagen die Quoten noch auf einem hohen Niveau: "heute journal" und "Plane - Absturz im Dschungel" lagen jeweils noch bei etwas mehr als 16 Prozent Marktanteil.

Sehr gut verlief der Abend übrigens schon fast traditionell für ZDFneo: Zwei Ausgaben von "Inspector Barnaby" erreichten 1,65 bzw. 1,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - damit landete der Sender gleich doppelt in der Liste der 25 meistgesehenen Sendungen des Tages. Die Marktanteile lagen bei 6,4 und 10,3 Prozent - also weit über den Normalwerten. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,6 Prozent musste sich der Spartensender nur dem ZDF, dem Ersten und RTL geschlagen geben. Bei den 14- bis 49-Jährigen machten 2,9 Prozent ZDFneo zum erfolgreichsten Nischenprogramm.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;