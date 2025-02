Im Schnitt verfolgten am Dienstagabend vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten, wie sich der VfB Stuttgart im Viertelfinale des DFB-Pokals knapp gegen Augsburg durchsetzen konnte. Damit war man mit hauchdünnem Vorsprung vor dem RTL-Dschungelcamp Marktführer in der Primetime, es war aber die geringste Reichweite für eine DFB-Pokal-Übertragung in der Primetime seit August. Der Marktanteil belief sich auf 17,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Das ZDF setzte um 20:15 Uhr zunächst nur eine Wiederholung von der "Besseresser"-Folge "Die Tricks in Toastbrot & Co." dagegen und kann angesichts dessen mit den erreichten 9,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum sehr zufrieden sein. Insgesamt schauten 2,89 Millionen zu, was 11,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Frontal" hielt im Anschluss nur 2,15 Millionen dran, der Marktanteil sank auf 8,4 Prozent ab.

Unterdessen punkteten gleich zwei kleinere Sender mit der Wiederholung alter ZDF-Krimis. 3sat zeigte noch einmal den "Erzgebirgskrimi: Tödlicher Akkord" und lockte damit um 20:15 Uhr 1,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu sich. Das reichte für sehr gute 6,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum - und einen Platz in den senderübergreifenden Top25 des Tages. Parallel dazu lief bei ZDFneo "Ostfriesenangst". Hier hatten 1,4 Millionen eingeschaltet, was 5,5 Prozent Marktanteil entsprach.

Ab 21:45 Uhr zeigte ZDFneo dann die Serie "Maxima". 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die erste Folge an, was 1,8 Prozent Marktanteil entsprach. Dann ging die Reichweite von Folge zu Folge langsam zurück, Folge 2 lag noch bei 340.000. Da ZDFneo alle sechs Folgen am Stück ausstrahlte, dürfte man aber ohnehin damit kalkulieren, möglichst viele in die Mediathek zu locken. Das Staffelfinale lief jedenfalls erst ab 1:30 Uhr nachts und erreichte da noch 140.000 Personen. Der Marktanteil stieg so zu nächtlicher Stunde aber auf gute 4,6 Prozent.

