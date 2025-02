am 08.02.2025 - 08:56 Uhr

Während sich RTL auch am Freitagabend mit dem Dschungelcamp wieder an die Spitze der Quoten-Charts beim jungen Publikum setzte, konnte sich auch die "heute-show" im ZDF wieder sehr gut behaupten. Mit durchschnittlich 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Nachrichten-Satire mit Oliver Welke einen sehr guten Marktanteil von 19,2 Prozent in dieser Altersgruppe und schwang sich damit zum größten "IBES"-Verfolger auf.

Insgesamt schalteten in dieser Woche im Schnitt 3,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die ähnlich starken 19,7 Prozent Marktanteil entsprachen. Das waren zwar ein paar weniger als vor einer Woche, doch erfahrungsgemäß wird sich die Reichweite der "heute-show" durch zeitversetzte Nutzung im Nachging ohnehin noch einmal massiv erhöhen. Beim "ZDF Magazin Royale" blieben anschließend noch 1,70 Millionen Menschen dran, hier lag der Marktanteil beim jungen Publikum bei 13,4 Prozent.

Beim Gesamtpublikum platzierte sich das ZDF unterdessen ganz vorne: Mit 5,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,4 Prozent Marktanteil ging "Die Chefin" als meistgesehene Sendung des Tages hervor, ehe "SOKO Leipzig" von 4,73 Millionen gesehen wurde. Der ARD-Film "Die Beste zum Schluss" sortierte sich mit 3,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hinter dem ZDF und dem RTL-Dschungel ein, war mit 15,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aber ebenfalls erfolgreich.

Sehr gut lief es für Das Erste zudem wieder einmal am Vorabend für "Wer weiß denn sowas?", das auf 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie hervorragende 20,3 Prozent Marktanteil kam. Darüber hinaus überzeugte die Show mit Kai Pflaume auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,8 Prozent. Stärker als gewohnt war der Sender unterdessen am Nachmittag, wo die Gesamt-Marktanteile dank Wintersport durchweg zweistellig ausfielen. Am ZDF gab's zu diesem Zeitpunkt aber trotzdem kein Vorbeikommen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;