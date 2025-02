am 09.02.2025 - 08:44 Uhr

Eine neue XXL-Primetime-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" hat dem Ersten am Samstag richtig gute Quoten beschert. 4,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der rund dreistündigen Show mit dabei, 700.000 kamen dabei aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen. Während Kai Pflaume, Bernhard Hoecker und Elton es beim Gesamtpublikum so auf 19,0 Prozent Marktanteil schafften, wurden beim jungen Publikum 14,6 Prozent Marktanteil gemessen.

Diese Leistung ist noch einmal etwas höher zu bewerten, wenn man weiß, dass RTL im gleichen Zeitraum das Halbfinale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gezeigt hat. Das war beim jungen Publikum mit 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich nicht zu schlagen, der Marktanteil lag hier bei 27,7 Prozent. Insgesamt schalteten 3,65 Millionen Menschen ein. "Die Stunde danach" holte später in der klassischen Zielgruppe ebenfalls sehr gute 19,0 Prozent und selbst die Dschungel-Wiederholung ab 23:30 Uhr lag noch bei 12,5 Prozent.

Dass Das Erste am Samstag beim jungen Publikum erster RTL-Verfolger war und einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,5 Prozent Marktanteil erzielte, ist allerdings nicht nur auf die Primetime-Show zurückzuführen. Die Bundesliga-"Sportschau" erreichte am Vorabend etwa ebenfalls starke 17,6 Prozent Marktanteil. Zwischen 11:30 und 14:40 Uhr erzielte Das Erste durch Wintersport-Übertragungen ebenfalls einen zweistelligen Marktanteil.

Insgesamt ging die Tagesmarktführerschaft übrigens an Das Erste (16,8 Prozent), das sich so vor das ZDF (14,0 Prozent) setzte. Die höchste Reichweite des Tages erzielte allerdings der Mainzer Sender: Ein neuer "Wilsberg"-Krimi unterhielt 6,23 Millionen Menschen zur besten Sendezeit, das entsprach 24,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Und auch bei den Jüngeren waren es immerhin noch 8,7 Prozent. "Der Staatsanwalt" kam später auf 3,94 Millionen Zuschauende sowie 17,3 und 4,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;