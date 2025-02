Über zwei Staffeln hinweg war der "Roadtrip Amerika" für Kabel Eins ein schöner Quoten-Erfolg. Und auch die dritte Staffel legte Mitte Januar mit fast sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen richtig guten Start hin. Gegen das RTL-Dschungelcamp musste die Dokusoap zuletzt aber bereits Federn lassen - und auch das Staffel-Finale tat sich in dieser Woche ziemlich schwer. Mit einem Marktanteil von 3,3 Prozent lag "Roadtrip Amerika" zwar leicht über dem Tief der Vorwoche, aber eben auch klar unter dem Senderschnitt.

Insgesamt schalteten diesmal durchschnittlich 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Im Vergleich zu den ersten beiden Staffeln schwächelten die "drei Spitzenköche auf vier Rädern" somit spürbar: Erreichte das Format bislang im Schnitt noch Werte um sechs Prozent, so waren in diesem Jahr weniger als fünf Prozent drin. Mit Problemen kämpfte in dieser Woche außerdem die anschließende Doku "Crazy USA", die mit 3,4 Prozent auf ähnlicher Flughöhe wie der "Roadtrip" unterwegs war. Und auch eine "Trucker Babes"-Wiederholung konnte zu später Stunde mit 3,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe das Ruder nicht mehr nennenswert herumreißen.

Nicht allzu viel zu holen war daneben aber auch für die Dokusoaps bei RTLzwei: Dort erreichte "Hartes Deutschland" zunächst 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 4,0 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Reeperbahn privat" im Anschluss auf 3,2 Prozent zurückfiel.

Sehr zufrieden kann man unterdessen bei DMAX sein, das mit seinen beiden Feuerwehr-Dokus in der Zielgruppe auf Augenhöhe mit Kabel Eins landete. So erreichte "Feuerwache 3 - Alarm in Rostock" zum Start in den Abend bereits überzeugende 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "112: Feuerwehr im Einsatz" danach 3,3 Prozent erzielte. Insgesamt erreichten die beiden Formate im Schnitt jeweils 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu später Stunde dreht hingegen RTL Up kräftig auf: Nach 23 Uhr erzielte "Monk" zunächst 5,6 Prozent Marktanteil, ehe zwei weitere Folgen der Krimiserie in der Nacht sogar bis zu 6,8 Prozent verbuchten.

Beim ARD-Spartensender One wiederum erreichten drei Folgen von "Klassentreffen - Die Serie" bis zu 1,9 Prozent Marktanteil am späten Abend. Davon blieb ZDFneo mit neuen Folgen seiner Serie "Einsame Herzen" weit entfernt. Nur 0,5 Prozent betrug der Marktanteil ab 23:33 Uhr beim jungen Publikum, ehe nach Mitternacht sogar zeitweise 0,0 Prozent ausgewiesen wurden. Entscheidend für die Erfolgsbewertung dürften in diesem Fall aber ohnehin die Abrufzahlen in der Mediathek sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;