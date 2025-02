"Germany's next Topmodel" hat seine Quoten mit der zweiten Mittwochs-Folge spürbar steigern können. Erreichte die Show in der vergangenen Woche mit zwölf Prozent Marktanteil einen Allzeit-Tiefstwert, so machte sie den Sender diesmal mit sehr guten 15,3 Prozent zum Zielgruppen-Marktführer in der Primetime. Bemerkenswert: Die Reichweite fiel mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren genauso hoch aus wie die der jüngsten Donnerstags-Folge.

Auch insgesamt zeigte der Trend nach oben: 1,16 Millionen Menschen entschieden sich am Mittwoch für Heidi Klums "Topmodels" und damit 100.000 mehr als vor einer Woche. Mit der unmittelbar im Anschluss gesendeten Wiederholung der Folge vom vergangenen Donnerstag fuhr der Sender hingegen überhaupt nicht gut: Hierfür blieben ab 22:31 Uhr gerade mal noch 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, in der Zielgruppe brach der Marktanteil auf desolate 4,2 Prozent ein.

Als stärkster ProSieben-Verfolger ging um 20:15 Uhr indes Vox hervor, wo der zweite Teil der "Stern TV Reportage" über Familie Ritter seine Quoten sogar noch ausbauen konnte. Starke 14,0 Prozent Marktanteil erzielte die Reportage, Und auch insgesamt war das Interesse an der Langzeitbeobachtung recht groß: 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten diesmal ein, Vox gewann im Vergleich zur Vorwoche somit also sogar fast 200.000 Personen hinzu.

Die Machtverhältnisse waren damit am Mittwoch auch in Köln klar verteilt - und RTL hatte das klare Nachsehen. Mit nur noch 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verlor Stefan Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million" abermals an Reichweite - innerhalb von zwei Wochen ging sie um rund ein Drittel zurück. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe sackte weiter ein: Mit 0,55 Millionen 14- bis 49-Jährigen erzielte die Raab-Show diesmal nur noch 10,9 Prozent Marktanteil nach Werten von 15,5 und 12,8 Prozent in den beiden vergangenen Wochen.

Zudem lag "Du gewinsst hier nicht die Million" auch bei den 14- bis 59-Jährigen klar hinter ProSieben und Vox: Während "GNTM" und "Stern TV Reportage" jeweils knapp über zehn Prozent Marktanteil schafften, veharrte Stefan Raab bei mageren 7,4 Prozent - und landete im Übrigen auch hinter dem "großen Backen", das in Sat.1 immerhin 7,9 Prozent in der erweiterten Zielgruppe einfuhr. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Backshow etwas bessere 8,4 Prozent, insgesamt schalteten 1,54 Millionen Menschen ein.

