Kabel Eins hat den Montag mit einem überschaubaren Tagesmarktanteil in Höhe von 4,4 Prozent beendet. Ein Blick auf die verschiedenen Sendungen des Tages zeigt: An der Primetime hat’s nicht gelegen. Dort sorgte der bereits einige Jahre alte Film "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" für hervorragende Quoten. 990.000 Menschen schalteten ein, in der klassischen Zielgruppe wurden 7,7 Prozent gemessen. 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

Damit landete Kabel Eins in der Primetime und beim jungen Publikum vor einer ganzen Reihe anderer Privatsender, die allesamt auf Erstausstrahlungen setzten. Bei Vox sahen nur 820.000 Menschen "First Dates Hotel" - das ist ein neues Allzeit-Tief. In der Zielgruppe erreichte die Sendung immerhin 7,6 Prozent. "Promis unter Palmen" in Sat.1 landete angesichts von 7,5 Prozent knapp dahinter, verzeichnete dafür aber insgesamt mit 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Reichweite der genannten Sender.

Und dann war da ja auch noch ProSieben, wo zur besten Sendezeit die vorerst letzte Ausgabe von "TV Total - Aber mit Gast" zu sehen war. Die lag mit 510.000 Zuschauenden sowie 6,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum aber recht deutlich hinter den anderen Sendern. "Die Quatsch Comedy Show" fiel im Anschluss auf 5,3 Prozent zurück.

Am Ende lagen ProSieben (7,3 Prozent), Sat.1 (7,2 Prozent) und Vox (7,0 Prozent) mit ihren Tagesmarktanteil in etwa auf einem Niveau. Geschlagen geben musste man sich RTL, das mit 10,8 Prozent an der Spitze der Zielgruppen-Charts stand. Zu verdanken hatte man das in Köln auch "Wer wird Millionär?", das starke 15,9 Prozent Marktanteil holte. 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten auch insgesamt für ziemlich gute 12,7 Prozent. Das "RTL Aktuell"-Spezial zu den Ereignissen in Mannheim lockte zuvor noch 2,81 Millionen Menschen an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;