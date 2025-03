am 05.03.2025 - 09:01 Uhr

Der Schritt von ProSieben, "TV Total" und die Männer-Ausgaben von "Germany’s Next Topmodel" kurzerhand zu tauschen, war nicht ohne Risiko. Doch es scheint, als würde die Rechnung aufgehen. Die Modelshow legte in der vergangenen Woche schon deutlich zu und auch "TV Total" verzeichnet einen Aufwärtstrend. In dieser Woche sahen 1,04 Millionen Menschen zu und damit minimal mehr als vor sieben Tagen.

Wichtig ist für ProSieben das Abschneiden in der klassischen Zielgruppe und hier landete "TV Total" bei 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren - das waren nochmal rund 10 Prozent mehr als vor einer Woche. Der Marktanteil lag bei erfreulichen 10,8 Prozent. Nach 20:15 Uhr waren nur der "Brennpunkt" im Ersten und das "heute journal" im ZDF erfolgreicher beim jungen Publikum. Für "Fake News" ging es danach allerdings bergab: Nach 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Vorwoche waren es jetzt nur noch 540.000 beim Gesamtpublikum, der Marktanteil lag dennoch bei ordentlichen 7,7 Prozent.

Gut sah es derweil für Vox aus: "Lego Masters" hielt sich auch in der vierten Folge bei richtig guten Quoten - und hat mittlerweile auch den Abwärtstrend gestoppt. 770.000 Menschen schalteten insgesamt ein, in der klassischen Zielgruppe waren für den Sender so 8,5 Prozent Marktanteil drin. Damit lagen sowohl ProSieben als auch Vox beim jungen Publikum vor RTL, das mit dem neuen Ferres-Krimi aber insgesamt überzeugen konnte (DWDL.de berichtete).

Erneut richtig gut lief es in der Primetime auch für Kabel Eins - und das mal wieder mit einem alten Film. "American Pie 2" versammelte insgesamt zwar nur 480.000 Menschen vor den TV-Geräten, davon waren aber 340.000 zwischen 14 und 49 Jahre alt, das führte zu 7,2 Prozent Marktanteil. Sat.1 erzielte mit "Navy CIS" nur 5,6 Prozent, unterhielt in Summe aber mehr als eine Million Menschen. "The Irrational" fiel später auf 3,8 Prozent zurück. RTLzwei fuhr derweil mit "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" (5,4 Prozent) und "Mensch Retter" (4,4 Prozent) ordentlich bis gut.

