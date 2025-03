Seit wenigen Wochen ist Stefan Raab mit seiner wöchentlichen Show "Du gewinnst hier nicht die Million" im Free-TV bei RTL zu sehen - und auch wenn ProSieben seinem früheren Zugpferd aus dem Weg gegangen ist und "TV total" mit Raabs Nachfolger Sebastian Pufpaff inzwischen einen Tag früher sendet, tut sich Raab aus Quotensicht zunehmend schwer.

In dieser Woche hat "Du gewinnst hier nicht die Million" nun erstmals das Fernduell gegen "TV total" verloren. Nur noch 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Mittwoch bei RTL ein, der Abwärtstrend der vergangenen Wochen setzte sich damit fort. Zum Vergleich: Die erste Folge im Free-TV hatte es Anfang Februar noch eine fast doppelt so hohe Reichweite erzielt. In der Zielgruppe hielt sich Raab nur noch knapp im zweistelligen Bereich: 490.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für mäßige 10,1 Prozent Marktanteil.

Zuschauer-Trend: Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

"TV total" hatte am Abend zuvor bei ProSieben hingegen 10,8 Prozent erzielt und zudem insgesamt fast 200.000 Menschen mehr vor den Fernseher gelockt. Und auch das direkte Duell gegen RTL gewann ProSieben am Mittwochabend - wenngleich "Germany's next Topmodel" im Vergleich zur Vorwoche Einbußen hinnehmen musste und mit insgesamt 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf ein Allzeit-Tief fiel. In der Zielgruppe setzte sich die Show mit einem Marktanteil von 12,7 Prozent aber trotzdem deutlich gegen "Du gewinnst hier nicht die Million" durch.

"XY" gewinnt bei Jung und Alt

Spitzenreiter beim jungen Publikum war in der Primetime allerdings das ZDF, wo "Aktenzeichen XY... Cold Cases" mit 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 15,6 Prozent Marktanteil überzeugte. Insgesamt schalteten 4,46 Millionen Menschen ein, ehe das "heute-journal" noch von 4,16 Millionen gesehen wurde. Das Erste setzte hingegen nur auf eine Wiederholung, kam mit dem "Großstadtrevier"-Film "St. Pauli, 06:07 Uhr" aber trotzdem noch auf 3,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Gute Quoten fuhr das ZDF indes auch am späten Abend noch ein: So hielt das "Auslandsjournal" im Schnitt 2,59 Millionen Personen vor dem Fernseher, ehe das "Sportstudio" zur Champions League noch 1,79 Millionen sahen. "Markus Lanz" erreichte zudem nach Mitternacht noch 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Gesamt-Marktanteil auf starke 19,7 Prozent trieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;