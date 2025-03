Nachdem RTLzwei die Hochzeit von Realitystar Cosimo erstaunlich schnell über die Bühne gebracht hat, durften am Mittwochabend nun Kader Loth und ihr Ehemann ran. Die beiden Folgen der Dokusoap "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story" fielen beim Publikum allerdings vollkommen durch und erreichten derart miese Quoten, dass man in Grünwald vermutlich keine Sekunde darauf verschwenden dürfte, über eine Fortsetzung nachzudenken.

Gerade mal 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein und sorgten damit insgesamt für einen miesen Marktanteil von 0,5 Prozent. Die zweite Folge steigerte sich danach zwar immerhin auf 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, doch von einem Erfolg war "Alles im Loth" auch zu diesem Zeitpunkt freilich meilenweit entfernt. Dazu kommt, dass die Dokusoap auch in der Zielgruppe nicht punktete: Mit Marktanteilen von 1,3 und 1,4 Prozent war RTLzwei damit am Mittwochabend nicht konkurrenzfähig.

Zum Vergleich: Kabel Eins brachte es mit dem Spielfilm "The Accountant" auf 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie immerhin 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Doch selbst viele kleinere Spartensender rangierten weit vor RTLzwei. So erreichte "James Bond 007 - Goldeneye" bei Nitro im Schnitt 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Zielgruppen-Marktanteil von 2,8 Prozent, während "Navy CIS: New Orleans" bei Sat.1 Gold von bis zu 480.000 Menschen gesehen wurde. Nach 23 Uhr steigerte "Cold Case" den Marktanteil des Senders bei den 14- bis 49-Jährigen gar auf 5,5 Prozent, ehe Sat.1 Gold auch danach noch bis tief in die Nacht hinein auf dieser Flughöhe verharrte.

Gute Quoten gab's daneben auch für die öffentlich-rechtlichen Spartensender: So erreichte "Wilsberg" bei ZDFneo um 20:15 Uhr im Schnitt 1,24 Millionen Menschen. "Friesland" baute die Reichweite danach sogar noch leicht aus. Bei One wiederum punktete "Sister Boniface Mysteries" um 20:15 Uhr mit 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer. "Murdoch Mysteries" steigerte sich anschließend gar auf 700.000 Personen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;