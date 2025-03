Seit dieser Woche wirbelt Edin Hasanovic wieder in "Edins Neo Night" durchs Programm von ZDFneo. In Mainz dürfte man dabei vor allem hoffen, dass er online sein Publikum findet - die lineare Ausstrahlung stieß nämlich auf kaum Resonanz. So waren am Donnerstagabend ab 22:49 Uhr im Schnitt nur rund 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag ebenso wie bei den 14- bis 49-Jährigen nur bei mickrigen 0,2 Prozent.

Generell sah es für ZDFneo am Donnerstagabend nicht gut aus, doch auch im Vergleich zu den 0,8 Prozent, die eine Wiederholung des "ZDF Magazin Royale" direkt davor bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen konnte, wie auch zu den 0,7 Prozent, die "Neo Ragazzi" danach holte, war die Ausbeute für "Edins Neo Night" viel zu gering.

Der Quotenkönig von ZDFneo hieß am Donnerstag stattdessen Horst Lichter: "Bares für Rares" lockte am Vorabend 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu dem Sender, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf hervorragende 4,7 Prozent ansteigen ließ. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 2,9 Prozent Marktanteil recht gut aus. In der Primetime kamen zwei Folgen von "The Rookie" dann nur auf 0,28 bzw. 0,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktanteile um 1 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ein starker Donnerstag war es für RTLup und DMAX, die sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 3,0 und 3,1 Prozent Tagesmarktanteil vor Kabel Eins hielten, das nicht über ganz schwache 2,8 Prozent hinaus kam. Bei Kabel Eins lagen die größten Probleme im Tagesprogramm, wo es zwischen 6 Uhr morgens und 19 Uhr abends nie über drei Prozent hinaus ging. DMAX hingegen räumte am frühen Nachmittag mit "Border Control - Spaniens Grenzschützer" bis zu 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ab. Auch in der Primetime lief es mit "Feuerwache 3 - Alarm in Rostock" (3,5 Prozent) und "112: Feuerwehr im Einsatz" (3,2 Prozent) gut. RTLup erzielte tagsüber bis zu 6,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum mit "Das Familiengericht". Und Abends steigerte sich "Monk" im Verlauf des Abends auf bis zu 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;