Man muss den Mut, den das türkische Medienunternehmen Acunmedya beim Umbau von Sport1 an den Tag legt, bewundern. Dass der Plan, den Sportsender großflächig mit Unterhaltungssendungen zuzupflastern, nicht einfach werden würde, war aber schon vorher abzusehen. Nach und nach erfährt man das auch in Istanbul. Nachdem schon "Exatlon" und "My Style Rocks" keine Quoten-Erfolge waren, tut sich jetzt auch die Kochshow "MasterChef" extrem schwer.

Am Freitag setzte es neue Tiefstwerte: 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei der zweieinhalbstündigen Primetime-Show dabei, insgesamt reichte das für 0,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es noch schlechter, hier weist die AGF offiziell 0,0 Prozent Marktanteil aus. Als die Ausgabe im Anschluss direkt nochmal wiederholt wurde, waren es immerhin 0,2 Prozent - aber auch das ist noch lange kein Erfolg.

Als Sport1 zur Mittagszeit fast drei Stunden lang "MasterChef"-Highlights zeigte, lag die Reichweite bei 0,00 Millionen. Das heißt nicht, dass überhaupt keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugesehen haben. Weil die AGF aber rundet und Reichweiten in Millionen ausweist, sind die 2.000 Zuschauer offiziell eben 0,00 Millionen gewesen. "My Style Rocks" kam am Vorabend übrigens auf 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 0,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Am Vorabend schwer tat sich übrigens auch Sixx mit "Big Brother - Die Show". 100.000 Menschen sahen zu, beim jungen Publikum entsprach das 0,8 Prozent Marktanteil. Mit zwei Wiederholungen von "Germany’s Next Topmodel" erreichte Sixx in der Primetime jeweils nur 0,7 Prozent.

Deutlich besser lief es da schon für DMAX, das zur besten Sendezeit nochmal uralte Folgen von "Die Ludolfs - 4 Brüder auf'm Schrottplatz" aus dem Archiv kramte. Angesichts der Tatsache, dass die zwei gezeigten Folgen schon fast 20 Jahre auf dem Buckel haben, lief es ausgesprochen gut. 200.000 und 160.000 Menschen waren am Abend mit dabei, in der klassischen Zielgruppe waren so 2,3 und 1,9 Prozent Marktanteil drin. Damit kann man beim Sender sehr zufrieden sein.

DMAX lag am Freitag bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent und damit auf Augenhöhe mit ProSieben Maxx. Erfolgreichste Spartensender waren ZDFneo und RTLup mit jeweils 2,0 Prozent. Und damit waren die auch gar nicht so weit entfernt von Kabel Eins (3,6 Prozent) und RTLzwei (3,3 Prozent), die jeweils sehr schwache Tage erwischten. Während bei RTLzwei vor allem die Daytime schwächelte, sah es für Kabel Eins in der Primetime mit alten "Navy CIS"-Folgen richtig schlecht aus. Aber auch "Castle" erreichte um 16 Uhr weniger als 1 Prozent - künftig wird die Serie auf diesem Sendeplatz verschwinden, Kabel Eins setzt ab Ende März auf die Wiederholung von Eigenproduktionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;