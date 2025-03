am 09.03.2025 - 08:48 Uhr

"Let’s Dance" ist seit Jahren die erfolgreichste Show-Produktion im Programm von RTL - und am Samstag hat die Tanzshow auch auf das noch vergleichsweise frische Format "Eltons 12" abgestrahlt. In der neuesten Ausgabe der Spielshow traten verschiedene "Let’s Dance"-Stars gegeneinander an - und sie bescherten dem Gastgeber prompt einen Reichweiten-Rekord. 1,88 Millionen Menschen waren bei der rund vierstündigen Show mit dabei, das waren etwa 400.000 mehr als bei der letzten Folge im Januar.

Schon beim Gesamtpublikum erzielte RTL damit gute 9,3 Prozent Marktanteil. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 11,7 Prozent noch etwas besser, 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse. Damit musste sich Elton in der Primetime nur Kai Pflaume geschlagen geben: "Klein gegen Groß" erreichte sogar 730.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, hatte aber auch weniger Sendezeit. Der Marktanteil für die ARD-Show betrug 16,9 Prozent.

Insgesamt verzeichnete "Klein gegen Groß" eine Reichweite in Höhe von 4,74 Millionen. Damit waren für den Sender richtig starke 22,1 Prozent drin. Der Primetime-Sieg ging dennoch an das ZDF, wo "Helen Dorn" 5,88 Millionen Menschen unterhielt - das entsprach 24,3 Prozent. "Die Chefin" lag später noch bei 3,98 Millionen und 18,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen spielten die beiden ZDF-Programme angesichts von 6,9 und 5,4 Prozent keine Rolle.

Bei eben diesen 6,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag übrigens auch ProSieben. Die Clipshow "Darüber staunt die Welt - Crazy Shit Momente" brachte es, ebenso wie "Helen Dorn", auf 320.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Insgesamt blieb ProSieben aber weit unter der 1-Million-Marke hängen, die Gesamtreichweite betrug lediglich 590.000.

Den doppelten Tagessieg schnappte sich derweil Das Erste: Insgesamt kam der Sender auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 19,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 13,4 Prozent. Geschafft hat man das nicht nur dank der starken Primetime, auch sonst lief es für den Sender dank Wintersport-Übertragungen und "Sportschau" am Vorabend richtig gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;