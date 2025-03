Sandra Maischberger hat mit ihrer ARD-Talkshow am späten Dienstagabend einen schönen Quoten-Erfolg eingefahren. Durchschnittlich 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Sendung, in der ab 22:51 Uhr unter anderem Verkehrsminister Volker Wissing, Linken-Politiker Gregor Gysi und Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zu Gast waren. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei starken 15,5 Prozent.

Noch bemerkenswerter ist jedoch der Erfolg beim jungen Publikum: Dort war "Maischberger" mit 14,3 Prozent Marktanteil so stark wie seit fast zehn Jahren nicht mehr - damals sorgte ein Auftritt des inzwischen verstorbenen Altkanzlers Helmut Schmidt im Anschluss an ein Fußballspiel für Spitzenwerte. Zuvor waren am Dienstagabend allerdings schon die "Tagesthemen" sehr gefragt, deren Marktanteil bei 13,8 Prozent in der jungen Altersgruppe lag. Zum Vergleich: "RTL Direkt" erreichte mit 6,5 Prozent einen nicht mal halb so hohen Wert.

Insgesamt erreichten die "Tagesthemen" im Schnitt 2,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit lag Das Erste um 22:15 Uhr auch deutlich vor dem ZDF, wo "Die Anstalt" von 1,70 Millionen Menschen gesehen wurde. "Markus Lanz" hatte im weiteren Verlauf des Abends zudem das eindeutige Nachsehen gegen "Maischberger": Der ZDF-Talk hielt nach 23 Uhr im Schnitt noch 1,24 Millionen Personen vor dem Fernseher und erzielte einen Marktanteil von 13,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,9 Prozent erzielt - der zweitschwächste Wert im laufenden Jahr.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum ging das ZDF trotzdem am Dienstag als Tagesmarktführer hervor, was freilich nicht zuletzt auf eine einmal mehr starke Daytime zurückzuführen ist. Dort sorgten ganz besonders die "Rosenheim-Cops" um 16:12 Uhr mit 2,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 26,4 Prozent Marktanteil für Spitzenwerte. Aber auch "Bares für Rares", "heute - in Europa", "Hallo Deutschland" und die "SOKO Köln" bewegten sich über der Marke von 20 Prozent.

Magere Serien-Quoten bei ZDFneo

Eher schwer taten sich dagegen zwei Serien bei ZDFneo: "Like a Loser" meldete um 21:45 Uhr vor 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zurück, erreichte mit einer weiteren Folge im Anschluss aber schon nur noch etwa halb so viele. Die US-Serie "Hacks" startete anschließend schließlich mit nur noch 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und fiel mit dem nächtlichen Marathon zeitweise auf 10.000 Fans zurück. Beim jungen Publikum war der Marktanteil teils nicht messbar. Anders dagegen die Krimireihe "Theresa Wolff": Sie verzeichnete um 20:15 Uhr noch 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bei ZDFneo.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;