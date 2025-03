Nach ein Paar Jahren Pause hat RTLzwei die "Couple Challenge" wiederbelebt. Lief das Format in der Vergangenheit ausschließlich bei RTL+, zeigt man die Folgen jetzt auch im Free-TV. Zumindest zum Auftakt war das aber noch kein Erfolg: Die zwei bei RTLzwei ausgestrahlten Folgen erreichten zur besten Sendezeit lediglich 290.000 bzw. 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entsprach das 2,4 und 2,0 Prozent.

Wie hoch die Abrufzahlen bei RTL+ sind, ist aktuell noch unklar. Linear ist die "Couple Challenge" zum Auftakt aber kein Erfolg gewesen. Und für RTLzwei kam es am Mittwoch noch dicker: Neue Ausgaben von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" waren am späten Abend noch schlechter unterwegs, die zweite Folge erreichte völlig desaströse 0,5 Prozent Marktanteil.

Auch zur Mittagszeit lag RTLzwei mit einer Wiederholung von "Hartz und herzlich" bereits unter der 1-Prozent-Marke. Am Vorabend waren für den Sender nur etwas mehr als 3 Prozent drin. Das alles führte dazu, dass RTLzwei am Mittwoch bei einem extrem schlechten Tagesmarktanteil in Höhe von nur 2,4 Prozent hängen blieb. Damit war man nicht nur das schwächste der großen acht Vollprogramme, RTLzwei lag auch hinter ZDFinfo, DMAX und dem BR.

DMAX punktete bereits ab 20:15 Uhr mit "Goldrausch: Einsatz für Freddy Dodge", 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 2,9 Prozent. Eine weitere Ausgabe steigerte sich danach aber sogar noch auf 510.000 sowie 5,0 Prozent. "The Last Woodsmen - Holzfäller am Limit" erreichte später 4,4 Prozent. Kabel Eins unterhielt mit dem Film "Ready Player One" in der Primetime 610.000 Menschen, beim jungen Publikum waren damit 6,7 Prozent Marktanteil drin. Weil der Vorabend aber erneut spürbar schwächelte, lag der Tagesmarktanteil des Senders bei 4,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;