Zwei Wochen lang pendelten die Zielgruppen-Marktanteile von "Big Brother - Die Show" zwischen 0,6 und 1,0 Prozent und lagen selbst für Sixx-Verhältnisse damit auf einem ziemlich ernüchternden Niveau. Doch seit Beginn dieser Woche sieht es nun ein ganzes Stück besser aus.

Am Montag steigerte sich "Big Brother - Die Show" auf 1,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, am Mittwoch waren 1,3 Prozent drin und am gestrigen Donnerstag ging es nun erneut auf 1,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nach oben. In den Gesamt-Reichweiten ist nicht ganz so viel Bewegung drin, auch hier lag man mit im Schnitt rund 0,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber am Donnerstag beim Staffel-Bestwert.

Marktanteils-Trend: Big Brother - Die Show Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Eine gute Nachricht aus dem Vorabend gibt's auch für Sat.1. Dort sahen sich am Donnerstag im Schnitt 0,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die "Landarztpraxis" an - ein neuer Staffelbestwert. Der Sprung zu den Vortagen ist gewaltig: Von Montag bis Mittwoch lag die Reichweite nur zwischen 0,64 und 0,67 Millionen - eine besonders schwache Phase für die Serie.

Zuschauer-Trend: Die Landarztpraxis Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Der starke Aufschwung erklärt sich wohl nicht zuletzt auch damit, dass RTL am Donnerstag aufgrund der Fußball-übertragung auf die lineare Ausstrahlung seiner Soaps verzichtete. Manch einer dürfte da mal einen Blick auf die Konkurrenz geworfen haben. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag am Donnerstag bei 5,8 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 5,7 Prozent ähnlich aus.

Nicht profitieren konnte hingegen "Berlin - Tag & Nacht", das mit 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen schwachen Tag erwischte. Rund eine viertel Million Menschen sahen hier insgesamt zu. Vox war am Vorabend hingegen mit dem "Perfekten Dinner" sehr erfolgreich, hier reichte es für 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Galileo" kam bei ProSieben sogar auf 9,8 Prozent. Kabel Eins holte mit "Achtung Kontrolle" nur 3,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe, davor lag "Mein Lokal, Dein Lokal" nur bei 1,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;