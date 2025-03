Nach der sehr erfolgreichen Premiere von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" zeigte RTL am Samstagabend die zweite Ausgabe der Spielshow - dass die Sendung in direkter Konkurrenz zu "Schlag den Star" lief, war aus Quotensicht allerdings wenig zuträglich, auch wenn Stefan Raab und Michael Bully Herbig am Ende im Show-Duell die Nase klar vorne hatten.

Durchschnittlich 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal dabei. Das war fast eine halbe Million weniger als noch im Dezember. Gleichzeitig sank auch die Quote in der Zielgruppe, wo 470.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren für gute 13,5 Prozent sorgten. Die Premieren-Ausgabe hatte es dagegen noch auf fast 19 Prozent gebracht.

Ebenso wie RTL kam aber auch ProSieben mit einem blauen Auge davon: Zwar erreichte "Schlag den Star" mit dem Duell zwischen Max und Dilara Kruse sowie Jens "Knossi" Knossalla und Lia Mitrou mit gerade mal 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eine so geringe Reichweite wie noch nie - nach fast sechs Stunden lag der Marktanteil im Schnitt aber zumindest noch im zweistelligen Bereich. Ordentliche 10,6 Prozent waren für "Schlag den Star" in der Zielgruppe drin.

Sat.1 und Vox lieferten sich unterdessen ein Film-Duell, konnten letztlich aber nicht an die Shows herankommen. So erreichte Sat.1 mit "Stirb langsam: Jetzt erst recht" Marktanteile von 6,0 und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während Vox mit "2 Fast 2 Furious" und "24 Hours - Taken" bei 5,7 und 6,1 Prozent lag. Daneben hatte Kabel hatte mit seinem Serien-Abend nur wenig zu melden und bewegte sich mit "Navy CIS: Hawaii" konstant unter der Marke von drei Prozent in der Zielgruppe.

DMAX dreht am späten Abend auf

RTLzwei blieb sogar völlig ohne Chance: Dort gerieten "Palm Springs" und "Press Play And Love Again" mit Werten von 3,2 und 2,0 Prozent unter die Räder, ehe zu "Der Kaufhaus Cop 2" zu später Stunde sogar nur noch 1,0 Prozent schaffte. Damit fiel der Sender fast den kompletten Abend hinter DMAX zurück, das mit dem "Germinator" zunächst bis zu 3,4 Prozent Marktanteil verbuchte und sich mit "Notaufnahme: Samstagnacht" auf starke 4,3 Prozent steigerte. Die Wrestlingshow "AWE: Dynamite" kam nach Mitternacht sogar auf beachtliche 6,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;