"Die Geissens" haben ihre wochenlange Durststrecke an diesem Montag beendet. Zur Erinnerung: Nachdem der Dschungel bei RTL startete, rauschten die Quoten der Millionärsfamilie nach unten - und konnten sich auch danach nicht wirklich erholen. Jetzt sah es plötzlich deutlich besser aus, die zwei am Montag ausgestrahlten Ausgaben erreichten 460.000 und 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit der zweiten Folge des Abends holte RTLzwei damit die zweithöchste Reichweite der Staffel. Und auch die Marktanteile waren zufriedenstellend: Mit 5,0 und 6,2 Prozent lagen die "Geissens" deutlich über dem Senderschnitt, die 6,2 Prozent sind sogar ein Staffel-Bestwert. Zuletzt waren für die Dokusoap oft nur noch etwas mehr als 3 Prozent drin.

Marktanteils-Trend: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Beim jungen Publikum noch etwas besser lief es derweil für "Promis unter Palmen", wobei Sat.1 natürlich andere Ansprüche hat als RTLzwei. Die 6,7 Prozent Marktanteil sind zwar ebenfalls ein Wert über dem Senderschnitt, gleichzeitig zementiert sich der Eindruck, dass die Realityshow in diesem Jahr deutlich hinter ihren Möglichkeiten bleibt. Die Gesamtreichweite lag bei 890.000.

Bleibt noch ein Blick auf Vox, wo sich "First Dates Hotel" von den genannten Formaten beim jungen Publikum zwar am besten schlug, mit nur noch 7,0 Prozent nähert man sich mittlerweile aber dem Allzeit-Tief an, das im März 2022 aufgestellt wurde. In der laufenden Staffel war es in jedem Fall der bislang niedrigste Wert. Und auch die Gesamtreichweite fiel erneut ein Stück auf jetzt noch 740.000 - weniger Menschen sahen zuvor nie eine Ausgabe von "First Dates Hotel".

Am Nachmittag hat Vox übrigens eine neue Staffel von "Die Dekoprofis" gestartet, doch auch hier verlief nicht alles nach Plan. Insgesamt sahen zwar 440.000 Menschen zu, davon kamen aber nur 10 Prozent aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, das entsprach 3,4 Prozent Marktanteil. Zuvor tat sich schon "Shopping Queen" mit 3,5 Prozent sehr schwer. Dafür konnte man sich in Köln auf die Vorabend-Formate verlassen: "First Dates" und "Das perfekte Dinner" überzeugten angesichts von 9,9 und 10,0 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;