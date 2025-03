"TV Total" lebt sich auf dem neuen Dienstags-Sendeplatz, den man zur Vermeidung der direkten Konkurrenz mit Stefan Raab seit nunmehr sechs Wochen notgedrungen bespielt, immer besser ein. In dieser Woche lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 12,3 Prozent und damit nochmal 0,2 Prozentpunkte höher als in der vergangenen Woche.

Sendeplatz-unabhängig war es für "TV Total" der beste Marktanteil seit dem 8. Januar. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,11 Millionen geringfügig unter dem Vorwochen-Wert, trotzdem war es die zweithöchste seit November. Der Sendeplatz-Wechsel hat dem Format also offenbar nicht geschadet.

Marktanteils-Trend: TV total Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Doch danach ging's steil bergab. "Fake News - Alles erstunken und erlogen" markierte mit nur noch 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen neuen Tiefstwert, insgesamt sah kaum mehr als eine halbe Million Menschen zu. Danach holte die kurze Ausgabe von "Late Night Berlin" - die letztlich nur die Verkündung war, dass die Sendung eingestellt wird - sogar nur 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt dabei. Mit Blick auf diese Quote dürfte man sich in der Entscheidung, die Sendung nicht fortzuführen, also wohl bestätigt sehen. Eine Wiederholung von "Chris du das hin?", die im Anschluss übernahm, unterbot den Marktanteil dann aber noch mit 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Schon vom Start weg noch deutlich größere Probleme hatte RTLzwei. Die zweiteilige Doku "Hass. Hetze. Hoffnung." über den Mord an einer chinesischen Studentin in Dessau interessierte nur wenige. 0,19 Millionen sahen die erste Folge, sogar nur 0,11 Millionen die zweite. Der Marktanteil in der Zielgruppe ging von zunächst 2,3 noch auf 1,1 Prozent zurück. Vox fuhr mit "Hot oder Schrott" hingegen gut: Ab 20:15 Uhr reichte es für 8,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe, ab 22:15 Uhr ging's noch auf 9,3 Prozent nach oben. Und auch Kabel Eins dürfte mit den 5,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil für "The Core - Der innere Kern" zufrieden sein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;