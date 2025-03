Wie wichtig für "Wer stiehlt mir die Show?" der Kniff ist, dass der Hauptgewinn die Moderation der Show selbst ist, zeigt sich auch in dieser Staffel wieder mit Blick auf die Quoten: Als vor zwei Wochen Teddy Teclebrhan die Sendung als Moderator nach seinen Wünschen gestalten konnte, war die Aufmerksamkeit prompt deutlich höher als während der vorherigen Wochen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schnellte auf fast 22 Prozent (vorläufig gewichtet) nach oben.

Als an diesem Sonntag nun wieder Joko Winterscheidt durch seine eigene Sendung führte, sanken die Quoten auch wieder auf das zuvor gewohnte Niveau ab. So reichte es diesmal für einen Marktanteil von 17,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was ziemlich genau zwischen den 18,1 Prozent von Folge 1 und 16,5 Prozent von Folge 2 dieser Staffel lag. Insgesamt hatten 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

"Wer stiehlt mir die Show?" hatte damit am Sonntag zwar gegen den "Tatort" keine Chance, war beim jungen Publikum aber mit Abstand stärkster Verfolger des ARD-Krimis. Dahinter kam RTL mit einer Wiederholung des Films "Fast & Furious 9" auf 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier insgesamt dabei. "Stern TV am Sonntag" steigerte sich danach zwar auf den höchsten Zielgruppen-Marktanteil dieses Jahres, mit 8,6 Prozent fiel er aber trotzdem überschaubar aus. In der erweiterten Zielgruppe lag "Stern TV" nur bei 6,5 Prozent, nachdem "Fast & Furious 9" zuvor 8,5 Prozent erzielt hatte.

Sat.1 blieb mit seinem Film-Angebot dahinter: "Jumanji - The Next Level" lag bei 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, immerhin reichte es hier in der erweiterten Zielgruppe - die Sat.1 für sich selbst ja als ausschlaggebende ansieht - mit 6,3 Prozent aber für fast ebenso viel. 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch RTLzwei setzte auf ein Filmprogramm, blieb mit 2,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für "Supercell - Sturmjäger" aber chancenlos.

Bei Kabel Eins kommt "Willkommen bei den Reimanns" nach dem missglückten Start in die neue Staffel langsam etwas besser in Fahrt und steigerte sich in dieser Woche auf immerhin schonmal 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, das waren 80.000 mehr als in der vergangenen Woche und 130.000 mehr als 14 Tage zuvor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;