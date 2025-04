Einige Sender aus der vermeintlich zweiten Reihe glänzten am Dienstag mit weit überdurchschnittlichen Quoten: Bei RTLzwei meldete sich beispielsweise "Armes Deutschland" zurück und verzeichnete dabei 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 7,3 Prozent. Damit lag das Format noch über dem Durchschnittsmarktanteil der letzten Staffel, die im Herbst beim Sender zu sehen war.

Auf einem ziemlich ähnlichen Niveau rangierte Vox: Der neueste Teil der Langzeit-Doku "Wir werden groß" erreichte 600.000 Menschen sowie 7,1 Prozent. Noch etwas besser als für RTLzwei und Vox lief es beim jungen Publikum allerdings für Kabel Eins, das auf den Animationsfilm "Madagascar 2" setzte und damit 7,7 Prozent holte, die Gesamtreichweite betrug 590.000.

Sowohl Kabel Eins als auch RTLzwei und Vox landeten damit am Dienstag beim jungen Publikum noch vor RTL, wo der neue Krimi "Morden auf Öd" schwach performte - insgesamt spielte der Film mit fast zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aber natürlich in einer anderen Liga (DWDL.de berichtete).

Im weiteren Verlauf des Abends mussten dann jedoch alle Sender Federn lassen, am härtesten traf es Vox, wo "Full House - Familie XXL" auf 2,6 Prozent Marktanteil zurückfiel. Bei RTLzwei erreichte eine alte Ausgabe von "Armes Deutschland" immerhin noch 5,5 Prozent und bei Kabel Eins erzielte die "Iron Man 2"-Wiederholung am späten Abend 5,6 Prozent. Schwächstes der acht großen Vollprogramme war am Dienstag in der Primetime Sat.1: Die dort gezeigten US-Serien blieben durchweg unter dem Senderschnitt hängen, in der Spitze waren lediglich 4,9 Prozent Marktanteil drin. "Criminal Minds: Evolution" holte zu Beginn der Primetime nur 3,2 Prozent, eine halbe Million Personen sahen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;