Der Münster-"Tatort" ist in vielen Belangen eine echte Ausnahmeerscheinung. Auch der jüngste Fall mit dem Titel "Fiderallala" unterhielt bereits auf Basis der vorläufig gewichteten TV-Quoten fast 12 Millionen Menschen, der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei mehr als 30 Prozent (DWDL.de berichtete). Durch die endgültige Gewichtung der Quoten sind diese Zahlen nun noch einmal spürbar nach oben korrigiert worden. So kam der "Tatort" im Livestream sowie in der zeitversetzten Nutzung auf 690.000 zusätzliche Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei die zeitversetzte Nutzung den mutmaßlich deutlich höheren Anteil hatte.

Der "Tatort" steht damit insgesamt bei einer Reichweite in Höhe von 12,51 Millionen. Durch die zusätzlichen 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer war "Fiderallala" außerdem der "Tatort", der in der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten jemals den größten Nachschlag erzielte. Axel Prahl und Jan Josef Liefers haben also auch hier neue Bestwerte aufgestellt. Insgesamt stieg der Marktanteil übrigens noch um 0,5 Prozentpunkte, bei den 14- bis 49-Jährigen ging es noch um 1,9 Prozentpunkte nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 04.04.

22:35 4,83

(+1,14) 23,8%

(+3,7%p.) 1,57

(+0,59) 31,2%

(+7,8%p.) Tatort: Fiderallala 06.04.

20:15 12,51

(+0,69) 42,5%

(+0,5%p.) 2,12

(+0,26) 33,3%

(+1,9%p.) ZDF Magazin Royale 04.04.

23:09 2,22

(+0,50) 14,0%

(+2,2%p.) 0,93

(+0,32) 23,3%

(+5,7%p.) Ostfriesenfluch 05.04.

20:15 5,37

(+0,40) 21,4%

(+0,6%p.) 0,26

(+0,00) 5,6%

(-0,2%p.) Let's dance 04.04.

20:15 3,53

(+0,37) 17,0%

(+0,9%p.) 0,84

(+0,14) 19,1%

(+1,3%p.) 75 Jahre ARD - Die große Jubiläumsshow 05.04.

20:15 6,71

(+0,28) 29,6%

(-0,1%p.) 0,83

(+0,06) 19,0%

(+0,5%p.) Team Wallraff - Reporter undercover 03.04.

20:15 2,31

(+0,27) 9,2%

(+0,7%p.) 0,95

(+0,16) 17,6%

(+1,8%p.) Nachtschicht - Der Unfall 31.03.

20:15 5,66

(+0,25) 21,2%

(+0,1%p.) 0,29

(+0,01) 5,7%

(-0,2%p.) Nuhr im Ersten 03.04.

23:05 1,98

(+0,25) 16,2%

(+1,2%p.) 0,17

(+0,01) 7,4%

(+0,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 03.04.

20:14 1,60

(+0,24) 6,6%

(+0,8%p.) 0,88

(+0,15) 16,8%

(+1,8%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 31.03.-06.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die Sendung mit dem größten Reichweiten-Nachschlag war trotz des großen "Tatort"-Plus' allerdings erneut die "heute show", die es im ZDF auf zusätzliche 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen steht die Sendung mit +7,8 Prozentpunkten ganz oben im Ranking. Das "ZDF Magazin Royale" kam zeitversetzt noch auf eine halbe Million weitere Zuschauer sowie +5,7 Prozentpunkte.

Von der endgültigen Gewichtung profitiert hat auch eine Ausgabe von "Markus Lanz". Am 3. April ging die Sendung erst um 23:28 Uhr on Air, sodass sich 190.000 Menschen dazu entschieden, die Folge zeitversetzt zu sehen. Beim jungen Publikum im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgte das für ein Marktanteilsplus in Höhe von 3,7 Prozentpunkten - damit holte die Sendung richtig starke 16,4 Prozent. Zu Gast war in der Ausgabe unter anderem die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.

Das erfolgreichste Format eines Privatsenders in der endgültigen Gewichtung war "Let's Dance", dessen Reichweite noch um 370.000 nach oben korrigiert wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen steht ein Plus von 1,3 Prozentpunkten. Auch die "Team Wallraff"-Ausgabe über Missstände bei Kaufland legte - übrigens genau so wie "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben - noch um 1,8 Prozentpunkte zu. Das Erste konnte sich darüber hinaus über eine vergleichsweise hohe zeitversetzte Nutzung seiner Jubiläumsshow freuen: "75 Jahre ARD" schraubte seine Reichweite nachträglich noch auf 6,71 Millionen (+0,28 Millionen) nach oben.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 04.04.

22:35 4,83

(+1,14) 23,8%

(+3,7%p.) 1,57

(+0,59) 31,2%

(+7,8%p.) ZDF Magazin Royale 04.04.

23:09 2,22

(+0,50) 14,0%

(+2,2%p.) 0,93

(+0,32) 23,3%

(+5,7%p.) Markus Lanz 03.04.

23:28 1,59

(+0,19) 18,8%

(+1,2%p.) 0,26

(+0,08) 16,4%

(+3,7%p.) Alles was zählt 04.04.

19:06 1,37

(+0,18) 8,2%

(+0,8%p.) 0,35

(+0,11) 14,2%

(+3,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 04.04.

19:37 1,83

(+0,23) 9,0%

(+0,9%p.) 0,58

(+0,12) 17,2%

(+2,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 03.04.

18:49 2,15

(+0,21) 12,5%

(+0,9%p.) 0,27

(+0,08) 10,2%

(+2,3%p.) TV Total 01.04.

23:30 0,21

(+0,06) 2,4%

(+0,7%p.) 0,12

(+0,05) 6,6%

(+2,1%p.) Die Landarztpraxis 04.04.

18:59 0,71

(+0,11) 4,3%

(+0,5%p.) 0,12

(+0,06) 4,9%

(+2,0%p.) Bluey 05.04.

18:01 0,16

(+0,05) 1,5%

(+0,4%p.) 0,05

(+0,03) 3,4%

(+1,9%p.) Tatort: Fiderallala 06.04.

20:15 12,51

(+0,69) 42,5%

(+0,5%p.) 2,12

(+0,26) 33,3%

(+1,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 31.03.-06.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;