Der Wechsel von "TV Total" vom Mittwoch auf den Dienstag hat vergleichsweise reibungsfrei funktioniert. In dieser Woche hat das Format mit Sebastian Pufpaff einen neuen Bestwert aufgestellt: 620.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für 16,1 Prozent Marktanteil. Das war nicht nur der höchste Wert auf dem neuen Sendeplatz oder in der laufenden Staffel, es war der beste Marktanteil seit November 2023. Insgesamt sahen am Dienstag 1,03 Millionen Menschen zu.

Das Staffelfinale von "Fake News" konnte davon allerdings nur bedingt profitieren. So rauschte die Gesamtreichweite auf 470.000 nach unten, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei nur 6,7 Prozent. Auf diesem Niveau lag die von Linda Zervakis präsentierte Sendung auch in den zurückliegenden Wochen - und das ist angesichts des Vorlaufs kein sonderlich gutes Ergebnis. Zwei Folgen von "Intimate" holten später noch 4,1 und 5,2 Prozent.

Erster Verfolger von ProSieben beim jungen Publikum waren am Dienstag übrigens die Öffentlich-Rechtlichen: Das ZDF erreichte mit einer neuen Ausgabe von "Besseresser" 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, spielte insgesamt mit 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber in einer anderen Liga. "Frontal" lag später ebenfalls noch bei guten 9,0 Prozent und das "heute journal" steigerte sich danach sogar wieder auf einen zweistelligen Marktanteil bei den Jüngeren - das gelang auch der Doku "37 Grad - Kreative Köpfe, große Träume", die es auf 10,4 Prozent brachte.

Insgesamt verzeichnete Das Erste am Dienstag die höchsten Reichweiten: "Tierärztin Dr. Mertens" und "In aller Freundschaft" unterhielten 3,99 und 3,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren beim Gesamtpublikum sehr gute 17,3 und 16,8 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die ARD-Serien aber ebenfalls sehr gut, sie kamen hier auf etwas mehr als 9 Prozent - damit sicherten sie dem Sender Platz drei im Primetime-Ranking.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;