Kabel Eins war dank zahlreicher Film-Klassiker mit Bud Spencer und Terence Hill einer der Gewinner am Karfreitag. Mit einem durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 7,6 Prozent bewegte sich der Sender nicht nur deutlich über seinen Normalwerten, sondern landete auch auf einem beachtlichen vierten Platz in der Zielgruppe.

Zeitweise erreichte Kabel Eins sogar zweistellige Marktanteile. Nachdem schon "Zwei außer Rand und Band" und "Zwei Asse trumpfen auf" am Vor- und Nachmittag für Marktanteile von 7,0 und 8,7 Prozent sorgten, punktete "Das Krokodil und sein Nilpferd" ab 16:07 Uhr mit starken 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuvor erreichte die kurze "Newstime"-Sendung sogar 12,7 Prozent.

Aber auch danach blieben die Quoten hoch: So überzeugte "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" nach 18 Uhr mit 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 8,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - und selbst in der Primetime waren die Klassiker konkurrenzfähig. "Die rechte und die linke Hand des Teufels" erreichte um 20:15 Uhr im Schnitt 1,03 Millionen Menschen sowie 7,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum, ehe auch "Vier Fäuste und ein Halleluja" mit 7,4 Prozent überzeugte.

Zufrieden kann man aber auch bei Vox mit der abendlichen Film-Performance sein: Dort erzielte "Die Schule der magischen Tiere" zur besten Sendezeit gute 7,9 Prozent Marktanteil bei einer Gesamt-Reichweite von 840.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. RTLzwei wiederum schaffte mit "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" ebenfalls respektable 5,6 Prozent in der Zielgruppe, wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dann doch vergleichsweise überschaubar ausfiel.

Aber auch abseits davon wurden Film-Erfolge gefeiert: So erreichte ZDFneo mit "Hook" um 20:15 Uhr im Schnitt 450.000 Menschen, ehe "Stand bei My" die Reichweite auf 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer trieb. Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte der Sender mit sehr guten Marktanteilen von 3,8 und 4,4 Prozent. Beim Disney Channel wiederum lockte "Küss den Frosch" durchschnittlich 330.000 Animations-Fans vor den Fernseher und fuhr gute 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - ebenso übrigens auch danach mit "Maleficent - Die dunkle Fee".

Richtig starke Quoten verbuchte in der Primetime außerdem Arte, wo man mit "Ostfriesenhölle" diesmal auf einen Krimi setzte. Mit 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag der Gesamt-Marktanteil bei beachtlichen 5,0 Prozent. Das reichte übrigens sogar für einen Platz in den Top 20.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;