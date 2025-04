Bei RTLzwei ist am Ostermontag die aktuelle Staffel von "Die Geissens" zu Ende gegangen. In den zurückliegenden Monaten, los ging es bereits Anfang Januar, schwankten die Quoten der Promi-Dokusoap spürbar, zum Finale gab es jetzt nochmal einen Rückschlag. Die zwei gezeigten Ausgaben erreichten etwas weniger als eine halbe Million Menschen, die Marktanteile in der klassischen Zielgruppe lagen bei 3,6 und 3,7 Prozent. Damit lief es so schlecht wie seit Mitte März nicht mehr.

Über alle Ausgaben hinweg erreichten "Die Geissens" mit der Staffel auf Basis der vorläufig gewichteten TV-Quoten rund 4,2 Prozent Marktanteil. Damit lag man zwar über dem zuletzt sehr niedrigen Senderschnitt, wirklich erbaulich ist das Ergebnis allerdings nicht. Ein Jahr zuvor waren noch rund zwei Prozentpunkte mehr drin. "Die Geissens" taten sich vor allem zwischen Ende Januar und Anfang März ziemlich schwer. Zunächst machte das auf 20:15 Uhr verlegte Dschungelcamp dem Format zu schaffen, später dauerte es lange, bis man sich wieder gefangen hatte.

Marktanteils-Trend: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Aber auch ohne diese starke Konkurrenz zeigten sich bei den "Geissens" in diesem Jahr spürbare Abnutzungseffekte. Spannend dürfte es nun sein, wie man beim Sender diesen in Zukunft begegnen wird. Der Montagabend bleibt vorerst auch weiterhin fest in der Hand der Millionärsfamilie, in der kommenden Woche startet eine neue Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco".

Am Ostermontag landete RTLzwei in der Primetime noch knapp hinter Kabel Eins, wo "Beverly Hills Cop 2" 620.000 Menschen sowie 4,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte. Bei Nitro holte "Werner - Beinhart" 3,7 Prozent und lag damit auf einem Niveau mit den "Geissens", die Reichweite beim Spartensender fiel mit 390.000 etwas geringer aus.

In der Sparte lief es am Montag auch für ProSieben Maxx gut, das auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent kam. Das lag aber weniger an der Baller League, dessen Übertragung ab 20:15 Uhr zum überwiegenden Teil bei deutlich weniger als 1,0 Prozent Marktanteil hängen blieben. Am späten Abend steigerte "WWE" den Zielgruppen-Marktanteil auf starke 6,5 Prozent und auch "Border Patrol USA" kam in der Daytime teilweise auf mehr als 4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;