Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse hat ihr monatliches Podcast-Ranking vor einiger Zeit nochmal deutlich aufgerüstet. So lässt sich nun zusätzlich zur Gesamtzahl der sogenannten "validen Downloads" innerhalb eines Monats ausgeben, sondern auch die Anzahl der Downloads, die auf die aktuell im jeweiligen Monat veröffentlichten Episoden entfällt und wieviele Episoden das eigentlich waren. Das ermöglicht einen besseren Einblick, wieviele Downloads pro Folge anfallen, also wieviele Nutzerinnen und Nutzer ein Folge eines Podcast aktuell im Schnitt erreicht - auch wenn es auch hier natürlich zu Verzerrungen je nach Veröffentlichtungszeitpunkt im Monat kommt.

Dass "Was jetzt?" mit knapp sieben Millionen validen Downloads (hierzu muss mindestens eine Minute eines Podcasts heruntergeladen werden, was "Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads" ausschließen soll) im April erneut an der Spitze des Gesamt-Rankings steht, hängt natürlich vor allem mit der gewaltigen Anzahl an Folgen des Zeit-Online-Angebots zusammen. Satte 61 Folgen erschienen hier im März. Ein solcher Podcast wird erwartungsgemäß fast nur aktuell gehört, über 91 Prozent der Downloads entfielen auf Folgen aus dem März. Pro aktueller Folge ergeben sich so im Schnitt 104.756 valide Downloads.

"Mordlust" kam im März insgesamt fast auf ebenso viele Downloads wie "Was jetzt?", allerdings mit nur vier aktuell veröffentlichten Folgen. Und ein True-Crime-Podcast lädt natürlich auch sehr viel stärker dazu ein, auch alte Folgen anzuhören - so entfielen nur rund 47 Prozent der gesamten Downloads auf die im März neu veröffentlichten Episoden. Pro aktueller Episode kommt man so auf im Schnitt 813.735 Downloads - was trotz des hohen Anteils der Nutzung alter Folgen mehr ist als bei den aktuellen Folgen aller anderen bei der Podcast-MA ausgewiesenen Angeboten.

Podcast-Ranking nach Gesamtzahl der validen Downloads im März 2025

Downloads

03/25 Downloads

02/25 +/- Neue Folgen

(Vormonat) Was jetzt? 6.999.611 6.658.063 +5,1 % 61

(59) Mordlust 6.915.478 6.404.575 +8,0 % 4

(4) Mord Auf Ex 5.093.077 4.865.320 +4,7 % 4

(4) Apokalypse & Filterkaffee 4.871.642 4.159.458 +17,1 % 38

(32) Lanz & Precht 4.699.501 4.297.740 +9,3 % 4

(4) Dick & Doof 4.446.023 3.904.165 +13,9 % 5

(6) RONZHEIMER. 4.058.635 3.323.526 +22,1 % 27

(27) Baywatch Berlin 3.814.617 3.373.978 +13,1 % 4

(4) Die Nervigen 3.690.462 3.354.045 +10,0 % 4

(4) Verbrechen 3.519.420 2.445.383 +43,9 % 5

(2) Morning Briefing 3.450.371 3.131.296 +10,2 % 21

(21) Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 2.761.490 2.577.603 +7,1 % 5

(3) Geschichten aus der Geschichte 2.725.920 2.763.775 -1,4 % 5

(5) Das Wissen 2.397.743 1.716.045 +39,7 % 31

(28) Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 2.310.687 2.127.065 +8,6 % 2

(3) Alles auf Aktien 2.056.012 1.899.195 +8,3 % 26

(24) Lage der Nation 1.882.520 2.036.521 -7,6 % 4

(4) Auf den Punkt 1.863.193 2.051.331 -9,2 % 22

(28) 11KM: der tagesschau-Podcast 1.835.110 1.605.410 +14,3 % 21

(20) Die Lage 1.779.159 1.553.846 +14,5 % 52

(48) F.A.Z. Podcast für Deutschland 1.496.579 1.131.993 +32,2 % 26

(23) Alles gesagt? 1.286.690 2.572.138 -50,0 % 3

(3) kurz informiert by heise online 1.279.309 1.153.790 +10,9 % 42

(40) ARD Crime Time – Der True Crime Podcast 1.277.533 1.207.281 +5,8 % 3

(2) Stammplatz 1.227.695 989.524 +24,1 % 40

(30)

Quelle: AG.MA

Zu den großen Aufsteigern der letzten Monate gehört "Ronzheimer", das im März schon den vierten Monat in Folge einen neuen Rekord markierte. Im März verzeichnete der Podcast des "Bild"-Journalisten rund vier Millionen valide Downloads, das waren nochmal 22 Prozent mehr als im März. In beiden Monaten waren 27 neue Folgen veröffentlicht worden. Pro aktueller Folge lag "Ronzheimer." nun bei rund 135.000 Downloads - und damit beispielsweise noch vor "Apokalypse und Filterkaffee". Dort lag die Gesamtzahl der validen Downloads zwar mit 4,8 Millionen höher, allerdings erklärt sich das mit der höheren Anzahl veröffentlichter Folgen. Die Zahl der Downloads pro aktueller Episode lag laut AG.MA bei im Schnitt knapp 120.000.

Ansonsten unterstreicht die Auswertung den enormen Erfolg von "Lanz & Precht". Pro aktueller Episode verzeichneten die beiden im Schnitt rund 763.000 Downloads. Dabei entfiel weniger als zwei Drittel der Gesamt-Nutzung auf die aktuellen Episoden, es wurden also auch noch viele ältere Episoden nachgehört. Die Gesamt-Zahl der Downloads belief sich auf 4,7 Millionen. "Lanz & Precht" liegt im Ranking nach Downloads pro aktueller Episode auf Platz 2 vor "Baywatch Berlin", dessen neue Folgen im Schnitt rund eine halbe Million Mal heruntergeladen wurden.

Podcast-Ranking nach Downloads pro aktueller Episode im März 2025

Downloads

pro aktueller Episode

03/25 Downloads

insgesamt

03/25 DL-Anteil

aktueller Episoden Mordlust 813.735 6.915.478 47,1% Lanz & Precht 763.162 4.699.501 65,0% Baywatch Berlin 500.378 3.814.617 52,5% Mord Auf Ex 484.752 5.093.077 38,1% Verbrechen 411.417 3.519.420 58,4% Lage der Nation 376.751 1.882.520 80,1% Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 358.544 2.310.687 31,0% Dick & Doof 306.569 4.446.023 34,5% Die Nervigen 301.067 3.690.462 32,6% Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 221.957 2.761.490 40,2% Plot House 221.619 825.321 53,7% Geschichten aus der Geschichte 204.810 2.725.920 37,6% Copa TS 196.406 1.150.527 85,4% ARD Crime Time – Der True Crime Podcast 191.557 1.277.533 45,0% Talk ohne Gast 151.728 1.133.336 53,6% Das Politikteil 150.983 1.070.970 84,6% OK, America? 146.808 800.941 91,6% Julia Leischik: Spurlos 136.987 772.658 35,5% RONZHEIMER. 135.039 4.058.635 89,8% Morning Briefing 127.703 3.450.371 77,7% Apokalypse & Filterkaffee 119.900 4.871.642 93,5% 8 Milliarden 108.557 859.310 75,8% Mit den Waffeln einer Frau 105.125 1.163.247 45,2% Was jetzt? 104.756 6.999.611 91,3% Bratwurst und Baklava 103.350 983.462 52,5%

Quelle: AG.MA / eigene Berechnung

Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.