Als die "Steel Buddies" 2024 kurz vor Weihnachten bei DMAX mit der vermeintlich letzten Folge endeten, hatte der Sender für die Fans des Formats eine Überraschung parat. Man kündigte eine Sonderstaffel an - und die ist nun mit guten Quoten gestartet. 560.000 Menschen verfolgten die erste Ausgabe von "Steel Buddies: Projekt Panther", bei dem sich Michael Manousakis auf die Suche nach einem Weltkriegspanzer begibt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 3,5 Prozent und damit deutlich über dem DMAX-Schnitt.

Von dem starken Vorlauf profitierte auch "Der Camping Clan - Alles für den Platz". Die Reichweite dieses Format lag später noch bei 370.000, besser lief es im Verlauf der seit Anfang März laufenden Staffel noch nie. Und auch der Marktanteil lag angesichts von 3,1 Prozent im grünen Bereich. "Der Hausmeister" holte später noch 2,7 Prozent.

Durch den Start der "Steel Buddies"-Sonderstaffel bei DMAX ist Michael Manousakis nun übrigens wieder doppelt im deutschen Fernsehen zu sehen. Erst vor einigen Tagen brachte Kabel Eins "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" zurück. Mit mehr als 7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe sind die zwei bislang ausgestrahlten Ausgaben schöne Erfolge für den Sender gewesen. Manousakis macht aktuell also gleich zwei Sender mit guten Quoten glücklich.

Von guten Quoten kann man bei Sport1 dagegen nur träumen. Am Dienstag brachte der Sender ein seltenes Kunststück zustande: Sämtliche Eigenproduktionen lagen bei 0,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Das gilt für "Power of Love" und "My Style Rocks" in der Daytime ebenso wie für "MasterChef", das in der Primetime auf eben diese 0,0 Prozent kam. Die Kochshow verzeichnete 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und während die Modeshow ab dem späten Nachmittag 20.000 Fans hatte, lag die Reichweite von "Power of Love" bei weniger als 5.000. Offiziell weist die AGF hier also 0,00 Millionen Zuschauer aus.

In der Sparte feierte am Dienstagabend außerdem "Dallas" ein Free-TV-Comeback nach 18 Jahren. TLC zeigte gleich mehrere Folgen - und das mit einem teils beachtlichen Ergebnis. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum schwanken zwischen 0,7 und 0,9 Prozent, zuletzt kam der Sender auf 0,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Serie mit bis zu 0,8 Prozent aber unter dem Senderschnitt hängen. Die erfolgreichste Folge verzeichnete 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;