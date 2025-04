Stefano Zarrella ist seit vielen Jahren mit Kochvideos im Internet erfolgreich und hat auch schon ein Kochbuch auf den Markt gebracht. Zusammen mit dem Ernährungswissenschaftler Stephan Lück führt er jetzt auch durch den "Fertiggerichte-Check" in Sat.1, zum Auftakt hat man dabei Klassiker wie Ravioli, Kartoffelpüree oder auch Schlemmerfilet unter die Lupe genommen - und dem Publikum hat es durchaus gemundet.

Zum Start in das neue Format sahen 960.000 Menschen zu, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 7,6 Prozent. Damit lag Stefano Zarrella auf Anhieb klar über dem Sat.1-Schnitt. Beim jungen Publikum lief das "Promibacken" in den vergangenen Wochen auch nicht besser, diese Show hatte dafür insgesamt mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" erzielte später nur noch 5,1 Prozent Marktanteil.

Und auch wenn Sat.1 mit den Quoten des Primetime-Neustarts zufrieden sein kann: Den Sieg beim jungen Publikum machten andere Sender unter sich aus. "Joko & Klaas gegen ProSieben" war angesichts von 620.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern das erfolgreichste Format. Das war außerdem die exakt gleiche Reichweite wie vor einer Woche, der Marktanteil fiel angesichts von 14,3 Prozent dennoch etwas geringer aus. Insgesamt schalteten eine Million Menschen ein.

Die nächste Ausgabe von "Wer wird Millionär?", das sich aktuell in einer 3-Millionen-Euro-Woche befindet, kam beim jungen Publikum auf eine Reichweite in Höhe von 590.000 - Günther Jauch lag also nur knapp hinter Joko und Klaas, mit den erzielten 15,2 Prozent Marktanteil kann man bei RTL sehr zufrieden sein. Zu diesem Vergleich ist an dieser Stelle außerdem zu sagen, dass Jauch fast eine Stunde länger sendete als Joko und Klaas, auch so ist die etwas niedrigere Reichweite ein Stück weit zu erklären.

Insgesamt spielte "Wer wird Millionär?" ohnehin in einer eigenen Liga: 3,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten RTL in der Primetime zum erfolgreichsten Sender nach dem Ersten. Es war außerdem die höchste Reichweite der aktuell laufenden Special-Woche. Gleichzeitig lief es für RTL am Mittwoch deutlich besser als in den zurückliegenden Wochen: Stefan Raab musste in dieser Woche mit seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million" auf RTL+ ausweichen.

Gute Nachrichten gibt’s derweil auch für Vox: Ein Best-of von "Doc Caro" erreichte etwas mehr als eine Million Menschen, bei den 14- bis 49-Jährigen kam man damit auf 7,3 Prozent Marktanteil. In der kommenden Woche startet auf dem gleichen Sendeplatz das neue "Doc Caro - Leben hautnah". Bei RTLzwei läuft es derweil nach dem Ende der "Couple Challenge" am Mittwochabend zwar etwas besser, eine alte Ausgabe von "Die Retourenjäger" war angesichts von 3,2 Prozent Marktanteil aber kein echter Erfolg.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;