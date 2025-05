"Germany's next Topmodel" hat am 1. Mai als einziges Primetime-Format einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren. Mit durchschnittlich 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die ProSieben-Show einen überzeugenden Marktanteil von 14,3 Prozent und konnte sich gegenüber den vergangenen beiden Wochen, als nach vorläufiger Gewichtung jeweils weniger 13 Prozent erzielt wurden, um ein ganzes Stück steigern. Die Gesamt-Reichweite von "GNTM" blieb mit 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern stabil.

Um 23 Uhr gingen die Quote von ProSieben hingegen rasant zurück: Gerade mal 200.000 Personen hielten "Dr. Rick & Dr. Nick" noch vor dem Fernseher, in der Zielgruppe lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei überschaubaren 4,3 Prozent. Zumindest um 20:15 Uhr war ProSieben allerdings nicht zu schlagen. Stärkster Verfolger war Vox mit dem Spielfilm "Fast & Furious: Hobbs & Shaw", der gute 8,5 Prozent Marktanteil erzielte - dicht gefolgt vom Sat.1-Quiz "The Floor", das auf 8,2 Prozent kam.

Sehr zufrieden kann man außerdem bei Kabel Eins sein, wo die Dokusoap "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" in dieser Woche erneut starke 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte und insgesamt 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher lockte. Aber auch RTLzwei stieß mit "Reeperbahn privat" auf Anklang und bewegte sich mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe klar über dem Senderschnitt.

Dank "Germany's next Topmodel" ging ProSieben unterdessen auch als Tagesmarktführer in der Zielgruppe hervor. Durchschnittlich 9,0 Prozent reichten für den ersten Platz. RTL kam hingegen mit lediglich 6,4 Prozent nicht über den vierten Rang hinaus. Dort kam das Feiertags-Programm in der Daytime über weite Strecken hinweg nur mäßig an. Zudem litt der Sender am Abend unter dem Ausscheiden der deutschen Mannschaften in der Europa League, sodass die Marktanteile auch hier deutlich einstellig ausfielen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;