Ob mit dem "Supertalent", "Eltons 12" oder "Drei gegen Einen" - als großer Abräumer ging RTL in den zurückliegenden Wochen am Samstagabend mit seinen Shows nur selten hervor. Umso überraschender, dass nun Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Spielleiter Thorsten Schorn regelrecht aufdrehten: Gemeinsam erreichten sie mit "Denn sie wissen nicht, was passiert" in dieser Woche im Schnitt 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die den RTL-Marktanteil in der Zielgruppe auf starke 16,3 Prozent trieben. Für das Format bedeutete das den besten Wert seit mehr als drei Jahren.

Auch insgesamt schlug sich "Denn sie wissen nicht, was passiert" am Samstag gut: 1,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren durchschnittlich über mehr als viereinhalb Stunden hinweg dabei, sodass der Marktanteil auch hier bei guten 10,9 Prozent lag. Geholfen hat vermutlich auch die Tatsache, dass die Show-Konkurrenz diesmal eher überschaubar blieb: So erreichte die "Giovanni Zarrella Show" im ZDF diesmal 2,81 Millionen Menschen und damit wieder ein paar weniger als zuletzt. Insgesamt belief sich der Marktanteil auf 13,6 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen 7,2 Prozent erzielt wurden.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum setzte sich die ARD-Miniserie "Die Augenzeugen" an die Spitze, auch wenn sie über die vier Folgen hinweg kontinuierlich Verluste hinnehmen musste - insbesondere beim jungen Publikum, wo der Marktanteil von zunächst guten 9,2 Prozent auf magere 4,7 Prozent zurückging. Insgesamt lief es besser: Von den 4,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die um 20:15 Uhr einschalteten, blieben um 22:30 Uhr noch immer 3,50 Millionen dran. Hier bewegten sich die Marktanteile zwischen 17,3 und 18,1 Prozent. Dazu kommt, dass sich auch "Tagesschau" und "Sportschau" noch einen Platz in den Top 5 sicherten.

In der Zielgruppe ging indes "Harry Potter und der Orden des Phönix" um 20:15 Uhr als größter Verfolger von RTL hervor. Auf gute 10,0 Prozent brachte es der Film, während ProSieben mit "Nur ein kleiner Gefallen" solide 8,4 Prozent erzielte. RTLzwei schaffte mit "Lethal Weapon" hingegen zunächst nur 2,2 Prozent, steigerte sich mit dem zweiten Teil der Film-Reihe aber auf immerhin 4,4 Prozent. Auch bei Kabel Eins überzeugte "9-1-1 Notruf L.A." erst nach 23 Uhr mit mehr als sechs Prozent, nachdem zunächst zeitweise nur etwas mehr als drei Prozent drin waren. Vox wiederum blieb mit der Doku "Die Hochzeitsprofis" bei nur 3,9 Prozent sowie insgesamt 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauern hängen.

Die Tagesmarktführerschaft war RTL letztlich dank der Stärke in der Primetime nicht zu nehmen. Mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent positionierten sich die Kölner in der klassischen Zielgruppe deutlich vor der Konkurrenz. Dabei gab's vor 20:15 Uhr kaum was zu holen - selbst "RTL aktuell" blieb mit 6,2 Prozent blass. Zuvor bewegten sich schon die Gerichtsshow-Wiederholungen nur zwischen Werten von 3,1 und 5,1 Prozent, ehe am Vorabend auch "Life" nicht über 4,3 Prozent hinauskam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;