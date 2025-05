am 04.05.2025 - 09:16 Uhr

In Mainz wird man an diesem Morgen vermutlich einigermaßen verwundert auf die Quoten vom Vortag geblickt haben. Der Grund ist der Spartensender ZDFinfo, der die Machtverhältnisse auf dem Lerchenberg am Samstag gehörig auf den Kopf stellte. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr ZDFinfo nämlich überraschend einen höheren Tagesmarktanteil ein als das Hauptprogramm: Während das ZDF im Schnitt 5,5 Prozent erzielte, verbuchte ZDFinfo über den gesamten Tag hinweg 5,6 Prozent - und dürfte damit zugleich eine neue Allzeit-Bestmarke aufgestellt haben.

Hinter dem bemerkenswerten Erfolg steht eine Sonderprogrammierung rund um das Universum. Den ganzen Tag über sendete ZDFinfo zahlreiche Dokumentationen rund ums All und wurde damit insbesondere am Morgen und Nachmittag mit Spitzenwerten belohnt. So bewegten sich die "Terra X"-Filme vormittags über Stunden hinweg um acht Prozent beim jungen Publikum, selbst nach 15 Uhr waren noch immer mehr als sechs Prozent drin. In der Primetime gingen die Werte zunächst zeitweise auf unter zwei Prozent zurück, doch schon nach 23 Uhr lag "Eine Reise durch das Sonnensystem" schon wieder bei 4,1 Prozent, gegen Mitternacht wurden 5,3 Prozent erzielt. Zu diesem Zeitpunkt zählte ZDFinfo insgesamt übrigens noch immer 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Einen richtig starken Tag erwischte aber auch Sky, dessen Tagesmarktanteil ebenfalls mehr als fünf Prozent betrug. Dort sorgte nicht zuletzt das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig um 15:30 Uhr für zusätzliche Impulse. Alleine diese Partei erzielte starke 10,2 Prozent Marktanteil. Dazu kommen die weiteren Spiele und die Konferenz, die zusätzlich 16,1 Prozent erzielten - zusammen erreichte der Pay-TV-Sender somit also in der Zielgruppe mehr als jeden Vierten. Insgesamt waren im Schnitt mehr als 1,1 Millionen Fans dabei. Starke Quoten gab's später außerdem für das Topspiel zwischen Dortmund und Wolfsburg, das auf 700.000 Fans sowie einen Marktanteil von 11,7 Prozent in der Zielgruppe kam.

Parallel dazu überzeugte die "Sportschau" im Ersten bei den 14- bis 49-Jährigen erstmals seit rund zwei Monaten mit über 20 Prozent Marktanteil. Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 3,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die 23,6 Prozent Marktanteil entsprachen, höher aus als in den zurückliegenden Wochen. In der Primetime war zudem Verlass auf die 2. Liga: So überzeugte das Abendspiel zwischen Köln und Regensburg bei Sky mit sehr guten 3,7 Prozent Marktanteil. Dazu kommen weitere 2,2 Prozent, die Sport1 mit seiner Übertragung im Free-TV verbuchte. Dort schalteten 510.000 Fans ein, während Sky von 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;