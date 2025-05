Mit 1,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 13,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist "Die Verräter" in der vergangenen Woche mit sehr guten Quoten in die neue Staffel gestartet. Der Marktanteil war außerdem der höchste, den die Show jemals mit einer linearen Ausstrahlung eingefahren hat. Eine Woche später sieht die Welt aber schon wieder ganz anders aus, Folge zwei konnte das Auftaktniveau jedenfalls nicht halten.

Nur noch 1,41 Millionen Menschen sahen sich die zweite Folge der neuen Staffel zur besten Sendezeit an, der Marktanteil ging auf 8,3 Prozent zurück. In der Zielgruppe schrammte die von Sonja Zietlow moderierte Show damit nur knapp an einem Tiefstwert vorbei. Unklar ist, wie gut die Folge bei RTL+ performt hat, dort steht sie bekanntlich schon seit einigen Tagen zum Abruf bereit. Gut möglich, dass nach der linearen Premiere in der vergangenen Woche viele Fans auf der Streamingplattform weitergeschaut haben.

Im linearen Fernsehen musste sich RTL beim jungen Publikum am Dienstag nicht nur den Sondersendungen des Ersten und des ZDF geschlagen geben, sondern auch der privaten Konkurrenz von ProSieben und Vox. Sowohl "TV Total" als auch "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" erzielten in der klassischen Zielgruppe 10,5 Prozent Marktanteil, wobei die Comedyshow auch angesichts der kürzeren Laufzeit eine höhere Reichweite hatte. "Experte für alles" mit Klaas Heufer-Umlauf hielt sich später noch bei guten 9,4 Prozent. Insgesamt verzeichneten alle genannten Sendungen weniger als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

Gut lief es auch für RTLzwei, das mit einer neuen Ausgabe von "Armes Deutschland" 670.000 Menschen erreichte. Damit waren beim jungen Publikum sehr gute 7,2 Prozent drin. Trotzdem musste man sich hinter Kabel Eins einsortieren, wo der Film "Bad Teacher" noch bessere 7,7 Prozent holte. Die Reichweite lag auch hier bei 670.000. Sat.1 kam mit einer neuen Folge von "Navy CIS" zunächst auf 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach aber nur 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "The Irrational" fiel danach unter die 1-Million-Marke und erreichte beim jungen Publikum lediglich 3,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;