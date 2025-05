Die Quoten von Stefan Raabs Show-Hybrid "Du gewinnst hier nicht die Million" haben sich in den zurückliegenden Wochen sehr schnell in die falsche Richtung entwickelt. Die letzten fünf Ausgaben lagen bereits nur noch bei einem einstelligen Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch an diesem Mittwoch war das so, dennoch ging es für Raab spürbar bergauf. Die erzielten 9,0 Prozent Marktanteil sind der höchste Wert seit Ende März.

Klar ist aber auch: Für solche Werte hat RTL Raab nicht geholt. Die Gesamtreichweite am Mittwochabend betrug 820.000. Das waren 100.000 mehr als beim Allzeit-Tief vorige Woche, aber eben auch fast die Hälfte von dem, was "Du gewinnst hier nicht die Million" zum Auftakt holte. Am Mittwoch setzte Raab übrigens auf ein Papstwahl-Special, in der Woche davor wurde in den Mai getanzt. Wiederum davor setzte man bei der Show auf Promi-Ausgaben. Bei RTL ist man also merklich dabei, an der Show zu schrauben - bislang noch mit überschaubarem Erfolg.

Der Primetime-Sieg beim jungen Publikum ging am Mittwoch jedenfalls sehr klar an ProSieben: "Joko & Klaas gegen ProSieben" unterhielten 520.000 junge Menschen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 14,0 Prozent. Insgesamt sahen 850.000 Menschen zu, damit lag die Show auf ihrem Allzeittief-Niveau, das man erstmals im Dezember 2024 aufgestellt hatte.

Insgesamt verzeichnete derweil das ZDF in der Primetime die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einer "Friesland"-Wiederholung versammelte man 4,93 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das entsprach 22,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Im Ersten kam "Die Freibadclique", auch hier handelte es sich um einen Re-Run, nur auf 2,67 Millionen und 12,5 Prozent. Dafür erreichte Das Erste beim jungen Publikum immerhin 9,0 Prozent und lag so auf einem Niveau mit RTL. "Friesland" kam hier nur auf 7,3 Prozent. Nachmittags erreichte das ZDF mit einem zweistündigen Spezial zum Beginn der Papstwahl übrigens 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren 16,9 (insgesamt) und 8,9 Prozent (14-49) drin.

Und noch ein kurzer Blick zu ZDFneo, wo am Abend "Terra X - Wettlauf um die Welt" zu Ende ging. Die Show konnte sich mit dem Finale im Vergleich zur Vorwoche nochmal leicht auf 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer steigern, das lässt aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Show für die ZDF-Familie ein Flop war. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 1,2 Prozent Marktanteil zu Buche. Insgesamt waren es nicht viel bessere 1,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;