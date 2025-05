Während im Ersten und bei RTL zum Start in den Abend Specials zum neuen Papst liefen, gab's bei ProSieben ein Sonderprogramm der anderen Art: Joko und Klaas nutzten ihre 15 Minuten gewonnene Sendezeit, um sie an fünf Leute weiterzuverschenken, die zuvor ein im Teletext-Special verstecktes Rätsel gelöst hatten. Und so gab es beispielsweise eine Runde "Schere Stein Papier", ein paar gestellte Selfies oder auch den rührenden Dank an die Mutter eines Zuschauers zu sehen.

Und auch wenn die ARD mit dem "Brennpunkt" auch beim jungen Publikum mit 21,1 Prozent Marktanteil die Nase vorn hatte, konnten sich Joko und Klaas mit ihrer "Großen Sendezeit-Verschenkungs-Show" durchaus behaupten. 1,11 Millionen sahen sich die 15 Minuten an, das waren 230.000 mehr als beim Teletext-Special drei Wochen zuvor. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich diesmal auf 13,8 Prozent.

Danach übernahm ProSieben mit "Germany's Next Topmodel" dann die Marktführung beim jungen Publikum. Das Quotenniveau früherer Staffeln wird in diesem Jahr zwar nicht erreicht, der Marktanteil lag aber trotzdem bei weit über Senderschnitt liegenden 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das war immerhin der beste Wert seit vier Wochen. 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt im Schnitt dabei. Im Anschluss steigerten sich "Dr. Rick & Dr. Nick" mit 8,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe auf ihren bisherigen Bestwert.

Doch nicht nur mit Blick auf ProSieben kann man in Unterföhring heute aus Quotensicht zufrieden sein. In Sat.1 holte "The Floor" ebenfalls deutlich über Senderschnitt liegende 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, hier waren nach einer etwas verlängerten "Newstime"-Ausgabe ab 20:24 Uhr im Schnitt 1,1 Millionen Personen mit dabei. Und bei Kabel Eins verabschiedete sich "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" mit richtig starken 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,95 Millionen sahen zu - auch die zweite Staffel kann Kabel Eins damit als vollen Erfolg verbuchen.

Die Konkurrenz aus Köln tat sich am Donnerstagabend etwas schwerer. Ohne deutsche Beteiligung brauchte der Europa-League-Abend Anlaufzeit. Die erste Halbzeit sahen sich nur 1,06 Millionen Fußball-Fans an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei für RTL-Verhältnisse bescheidenen 7,1 Prozent. Während der zweiten 45 Minuten zog die Reichweite aber immerhin noch auf 1,39 Millionen an, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg auf 10,5 Prozent. Während den Minuten nach dem Abpfiff wurden sogar 12,1 Prozent Marktanteil erreicht. Vox lag mit dem Film "Tomb Raider" bei 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und erreichte 0,93 Millionen Personen insgesamt. RTLzwei wiederum erzielte mit "Reeperbahn privat" ordentliche 4,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,46 Millionen sahen hier insgesamt zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;