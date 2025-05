Über die desaströse Performance der Sport1-Kochshow "MasterChef" (und warum Sport1 damit trotzdem zufrieden ist) hatten wir zuletzt bereits ausführlich an dieser Stelle berichtet. Am Freitag hat der Sender nun das Finale der ersten, 41 Folgen umfassenden ersten Staffel ausgestrahlt - und konnte damit tatsächlich ein paar Fans des Formats aktivieren. So sahen sich 50.000 Menschen das Finale an, das waren etwas mehr als im Schnitt der letzten Wochen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam "MasterChef" auf 0,4 Prozent Marktanteil - das ist mehr als doppelt so viel wie zuletzt durchschnittlich erreicht wurde.

Zufrieden sein kann man mit diesen Werten in Ismaning natürlich trotzdem nicht. Und auch die anderen Eigenproduktionen machten am Freitag mal wieder Probleme: "My Style Rocks" holte nachmittags 0,1 Prozent Marktanteil und für "Power of Love" weist die AGF 0,0 Prozent aus. "Hausmeister Krause" erzielte dagegen am Vorabend mit der zweiten Folge gute 1,0 Prozent.

Sportlicher als im Programm von Sport1 ging es am Freitag bei ProSieben Maxx zu. Dort war am Nachmittag und Vorabend die Partie zwischen der Schweiz und Tschechien im Rahmen der frisch gestarteten Eishockey-Weltmeisterschaft zu sehen. Mit bis zu 2,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war die Übertragung ein solider Erfolg für den Sender, die Spiele der deutschen Mannschaft sind in den kommenden Tagen bei ProSieben zu sehen.

Und auch beim Schwestersender von ProSieben Maxx, Sat.1 Gold, lief es am Freitag richtig gut. Mit alten Folgen von "K 11" lag man auch in der Primetime noch bei rund 4 Prozent Marktanteil, etwa eine halbe Million Menschen sahen zu. Und weil auch "Auf Streife" im weiteren Verlauf des Abends überzeugte, erzielte Sat.1 Gold einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,8 Prozent. Damit lag man nur knapp hinter Kabel Eins, das sich mit 3,0 Prozent begnügen musste.

Erfolgreichster Spartensender beim jungen Publikum ist am Freitag jedoch ZDFinfo gewesen, die Mainzer erzielten auf Tagesbasis 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zu diesem Ergebnis beigetragen hat ganz wesentlich auch die Reihe "besseresser", die mit zwei am Abend wiederholten Folgen sogar den Sprung in die Top 25 der meistgesehenen Formate des Tages schaffte. "Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co." und "Die Tricks in Cremissimo, Pfeffer und Co." erzielten starke 4,4 und 5,3 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;