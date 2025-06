Nach dem zwischenzeitlichen 1:0 sah es noch so gut aus, doch dann siegten die Portugiesen doch noch gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft - unter anderem durch ein Tor von Cristiano Ronaldo. Das Team von Julian Nagelsmann ist damit aus der Nations League ausgeschieden - das Interesse an der Partie am Mittwoch war aber noch einmal sehr hoch. 9,99 Millionen Menschen sahen sich das Match im ZDF an, schon beim Gesamtpublikum reichte das zu ganz starken 44,1 Prozent Marktanteil.

In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden sogar noch deutlich bessere 57 Prozent gemessen. 2,95 Millionen Menschen aus dieser Altersklasse waren mit dabei. In der Halbzeitpause erreichte das "heute journal" dank König Fußball übrigens 9,46 Millionen Menschen und hat damit einen neuen Jahresbestwert aufgestellt.

Schon die Vorberichterstattung, die bereits um 19:25 Uhr und damit mehr als eineinhalb Stunden vor Anpfiff begann, kam auf eine hohe Reichweite in Höhe von 4,21 Millionen. Profitiert hat auch Markus Lanz, dessen gleichnamige Talkshow im Anschluss an die Übertragung zu sehen war. 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 23:42 und 00:58 Uhr noch mit dabei, das sorgte beim Gesamtpublikum für 21,5 Prozent Marktanteil. Die bei den 14- bis 49-Jährigen gemessenen 21,1 Prozent sind ein Höchstwert im laufenden Jahr.

Parallel zum ZDF hat auch ZDFneo richtig gute Quoten eingefahren. Mit einem alten "Wilsberg"-Fall erreichte der Spartensender 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit schaffte es ZDFneo sogar ins Ranking der 25 meistgesehenen Sendungen des Tages. "Friesland" lag später noch bei 1,11 Millionen. Mit 5,8 und 5,3 Prozent Marktanteil kann man sehr zufrieden sein.

Erster Verfolger der Fußballübertragung im ZDF war jedoch Das Erste - und das auch mit einem Krimi. Ein alter "Kommissar Dupin"-Fall lockte dort 3,47 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, das entsprach 14,6 Prozent Marktanteil. "Charlotte Link" war danach aber schon deutlich schwächer unterwegs, 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer reichten nur noch zu 7,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;