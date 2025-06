am 09.06.2025 - 08:56 Uhr

Gegen die starke Fußball-Konkurrenz war es am Sonntagabend abseits von RTL nicht einfach, einen Erfolg zu landen - den Öffentlich-Rechtlichen gelang dies trotzdem. Dabei mussten ARD und ZDF sogar nicht einmal Erstausstrahlungen auffahren, um beim Publikum um 20:15 Uhr zu punkten.

Am besten schlug sich der "Tatort", der im Ersten mit 4,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 20,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum zunächst sogar als Marktführer hervorging. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging die Krimireihe mit immerhin noch 11,3 Prozent Marktanteil als größter Verfolger der Nations League hervor.

Das ZDF punktete unterdessen mit dem "Traumschiff", das 3,44 Millionen Fans vor den Fernseher lockte und gute 14,5 Prozent Marktanteil erzielte. Mit dem anschließenden "heute-journal" steigerte der Sender seine Reichweite sogar noch auf 3,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - wohl auch, weil die Sendung in die Halbzeitpause des Fußballspiels fiel.

Stärkster Privatsender abseits von RTL war indes Vox, wo "Kitchen Impossible" zwar schwächer als zuletzt performte, mit 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber zumindest ordentlich abschnitt. Die Gesamt-Reichweite fiel mit nur 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings so niedrig aus wie noch nie. ProSieben erwischte dagegen einen gebrauchten Tag und lag mit "Kong: Skull Island" bei nur 4,8 Prozent. Noch schlimmer erwischte es Sat.1, das mit "Book Club - Ein neues Kapitel" bei mageren 4,1 Prozent hängen blieb.

Beide Sender landeten noch hinter Kabel Eins, wo "Ice Age" mit 5,2 Prozent Marktanteil über dem Senderschnitt lag. Unter den kleinen Sendern war zudem ZDFneo am Pfingstsonntag gefragt: Sowohl "Galaxy Quest" als auch "Men in Black 3" punkteten dort in der Primetime mit jeweils 2,9 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;