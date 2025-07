Mit "Villa der Versuchung" hat Sat.1 am Montagabend ein neues Reality-Format auf Sendung gebracht - und das kommt tatsächlich vergleichsweise frisch daher (Hier geht’s zur TV-Kritik). Die Quoten der ersten Ausgabe waren zwar nicht herausragend, in Unterföhring kann man aber dennoch zufrieden sein. 850.000 Menschen waren zum Auftakt mit dabei, 340.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden damit 8,6 Prozent Marktanteil gemessen.

"Villa der Versuchung" lag damit recht deutlich über dem Senderschnitt von Sat.1. Dass es am Ende trotzdem nur ein Tagesmarktanteil in Höhe von 5,9 Prozent wurde, hatte andere Gründe. Alte Ausgaben von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" taten sich am späten Abend zum Beispiel deutlich schwerer. Und am Vorabend setzte es für "Die Spreewaldklinik" mit 1,8 Prozent mal wieder einen bitteren Wert. Es war der niedrigste Marktanteil der vor einer Woche gestarteten Staffel.

In der Primetime lag Sat.1 beim jungen Publikum jedenfalls auf einem Niveau mit ProSieben: "Georgie & Mandy" erreichte mit zwei Ausgaben 8,9 und 8,7 Prozent Marktanteil, etwas weniger als eine halbe Million Menschen sahen zu. "Young Sheldon"-Wiederholungen performten danach etwas schwächer. Für solide Quoten auf Höhe des Senderschnitts sorgte derweil "Goodbye Deutschland" bei Vox, 6,2 Prozent wurden hier gemessen. Eine Wiederholung kam später jedoch nur noch auf 5,1 Prozent.

RTLzwei schickte am Montagabend eine neue Ausgabe seines Camping-Formats "Bella Italia" auf Sendung und erreichte damit 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 4,2 Prozent Marktanteil. Am Ende kam RTLzwei nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent - und lag so nur knapp vor Comedy Central, das mit 3,1 Prozent der erfolgreichste Spartensender war. So lag "South Park" ab 21:50 Uhr bei 3,7 Prozent, "Rick and Morty" kam direkt im Anschluss sogar auf 4,4 Prozent.

