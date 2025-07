am 14.07.2025 - 08:58 Uhr

Der "ZDF-Fernsehgarten" hat am Sonntag erneut einen Saison-Bestwert eingefahren. Mit durchschnittlich 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verzeichnete die Open-Air-Show einen starken Marktanteil von 21,6 Prozent - beides waren Rekorde für das laufende Jahr. Und mehr noch: Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer gar für 13,4 Prozent Marktanteil. Das war der beste Wert für den "Fernsehgarten" seit über zwölf Jahren. Weiter reicht das DWDL.de-Archiv in diesem Fall nicht zurück.

Die Show mit Andrea Kiewel verhalf dann auch dem "Duell der Gartenprofis" zu einigem Rückenwind: Im Anschluss blieben noch 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um die Dokusoap mit Eva Brenner zu sehen, sodass der ZDF-Marktanteil beim Gesamtpublikum auch nach 14 Uhr noch bei starken 18,6 Prozent lag. Bei den Jüngeren erwiesen sich die "Gartenprofis" mit 10,7 Prozent ebenfalls als sehr erfolgreich - besser lief es für das Format in diesem Jahr noch nie. Die neue Modeshow "That's my Style" konnte damit zwar nicht mithalten, markierte mit insgesamt 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 10,5 Prozent Marktanteil allerdings ebenso einen Rekord.

Starke Quoten gab es tagsüber aber auch im Ersten: Dort sorgte schon die "Sendung mit Maus" am Vormittag mit 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern für 16,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen drehte der Klassiker mit genau 20,0 Prozent sogar regelrecht auf. Für "Immer wieder sonntags" waren danach immerhun noch 7,1 Prozent in dieser Altersgruppe drin, während die Show mit Stefan Mross beim Gesamtpublikum auf ähnlicher Flughöhe unterwegs war wie in den Wochen zuvor. Durchschnittlich 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten ab kurz nach 10 Uhr für sehr gute 17,3 Prozent Marktanteil.

Am Nachmittag war es schließlich die Tour de France, die für einen Quoten-Erfolg sorgte: 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 15,1 Prozent markierten neue Bestmarken für dieses Jahr. Gleiches gilt fürs junge Publikum, wo der Marktanteil der neunten Etappe mit 14,8 Prozent ähnlich stark ausfiel

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;