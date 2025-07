Der Blick auf die Top 25 der Podcast-MA im Juni zeigt überwiegend sinkende Zahlen: Bei 18 der 25 stärksten Podcasts ging die Zahl valider Downloads im Vergleich zum Vormonat zurück, meist aber in überschaubarem Ausmaß im Zuge der üblichen Schwankungsbreite. Doch es gibt auch Rekorde zu feiern. So bleibt "Mordlust" mit seinen nun knapp 6,7 Millionen validen Downloads zwar an der Spitze, es gibt aber mit "Mord auf Ex" eine sehr starke True-Crime-Konkurrenz.

Der Podcast mit Leonie Bartsch und Linn Schütze steigerte sich mit 5,93 Millionen validen Downloads auf einen neuen Monatsrekord. Das Plus von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat erklärt sich teils zwar wohl auch durch die Tatsache, dass diesmal die Veröffentlichung von fünf Episoden in den Juni fiel, doch der Aufwärtstrend ist auch mittelfristig zu sehen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr lag die Zahl valider Downloads laut der Podcast-MA für "Mord auf Ex" noch bei 4,3 Millionen.

Noch viel steiler ist der Aufstieg des Podcasts von Paul Ronzheimer. Nach einem erneut massiven Plus von neun Prozent stieg die Zahl der validen Downloads auf den neuen Höchstwert von 4,8 Millionen. Im März war erstmals die 4-Millionen-Marke geknackt worden, im Februar erstmals die 3-Millionen-Marke, letztes Jahr lag man noch bei unter 2 Millionen. Auch hier hängt das zwar teils mit der deutlich gestiegenen Episoden-Zahl zusammen, doch auch wenn man die Auswertung macht, wieviele Downloads auf eine aktuelle Episode im Schnitt entfielen, dann lag der Wert mit 141.435 so hoch wie noch nie.

Downloads

06/25* Downloads

05/25* +/- Neue Folgen

(Vormonat) Mordlust 6.694.639 7.042.703 -4,9 % 4

(4) Was jetzt? 6.408.974 6.595.102 -2,8 % 59

(61) Mord Auf Ex 5.932.891 5.723.278 +3,7 % 5

(4) RONZHEIMER. 4.823.656 4.426.123 +9,0 % 32

(33) Apokalypse & Filterkaffee 4.379.734 4.489.868 -2,5 % 35

(36) Dick & Doof 4.359.246 4.719.446 -7,6 % 5

(5) Lanz & Precht 4.100.453 4.480.190 -8,5 % 4

(5) Die Nervigen 3.757.377 3.906.202 -3,8 % 4

(5) Baywatch Berlin 3.608.613 3.883.446 -7,1 % 4

(5) Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 2.604.117 2.603.209 +0,0 % 4

(4) Verbrechen 2.535.362 3.108.831 -18,4 % 2

(3) Geschichten aus der Geschichte 2.197.802 2.473.267 -11,1 % 4

(4) Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 2.173.818 1.930.117 +12,6 % 3

(2) Morning Briefing 2.087.050 2.486.844 -16,1 % 19

(20) Alles auf Aktien 1.947.292 2.051.827 -5,1 % 25

(26) Das Wissen 1.811.725 2.097.039 -13,6 % 33

(36) Auf den Punkt 1.744.821 1.789.190 -2,5 % 27

(25) 11KM: der tagesschau-Podcast 1.708.210 1.683.324 +1,5 % 20

(20) Lage der Nation 1.446.275 2.016.089 -28,3 % 3

(5) Die Lage 1.429.810 1.574.320 -9,2 % 49

(49) kurz informiert by heise online 1.317.942 1.453.310 -9,3 % 40

(39) F.A.Z. Podcast für Deutschland 1.238.043 1.151.269 +7,5 % 22

(22) Mit den Waffeln einer Frau 1.231.741 1.167.332 +5,5 % 6

(6) Stammplatz 1.178.455 1.278.056 -7,8 % 35

(40) Bratwurst und Baklava 1.177.455 1.266.104 -7,0 % 5

(5)

*"Valide Downloads" bedeutet, dass mindestens eine Minute einer Podcast-Folge heruntergeladen werden muss, was "Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads" ausschließen soll. Wenn in einem Podcatcher automatische Downloads aktiviert sind, dann spielt es aber gleichwohl keine Rolle, ob die Folge auch wirklich angehört wurde.

Durch die Möglichkeit, die Anzahl der validen Downloads ausgeben zu lassen, die auf aktuell im jeweiligen Monat veröffentlichte Folgen entfielen, ergibt sich ein anderer Einblick, welche Podcasts eine besonders große Zahl an unterschiedlichen Hörerinnen und Hörern haben - auch wenn es auch hier natürlich Verzerrungen je nach Veröffentlichungszeitpunkt gibt. Zudem schwankt der Anteil der Downloads, die auf aktuelle Folgen entfallen, je nach Art des Podcasts stark - bei aktuellen News-Podcasts liegt er sehr hoch, im True Crime-Bereich finden hingegen z.B. auch alte Folgen noch viele Hörerinnen und Hörer.

Rechnet man nun also aus, welche Podcasts die meisten Downloads pro aktueller Folge in einem Monat erzielen, dann bleibt "Mordlust" zwar auf Platz 1 und "Mord auf Ex" auf Platz 3, dazwischen schiebt sich aber "Lanz & Precht" auf den zweiten Platz nach vorne. "Was jetzt?", das durch die enorm hohe Zahl an Episoden im anderen Ranking auf Rang 2 liegt, findet sich in dieser Wertung dann nicht mehr in den Top 25.

Downloads

pro aktueller Episode

06/25 Downloads

insgesamt

06/25 DL-Anteil

aktueller Episoden Mordlust 755.907 6.694.639 45,2% Lanz & Precht 684.531 4.100.453 66,8% Mord Auf Ex 552.031 5.932.891 46,5% Verbrechen 533.595 2.535.362 42,1% Baywatch Berlin 496.362 3.608.613 55,0% Lage der Nation 372.345 1.446.275 77,2% Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen 340.501 2.173.818 47,0% Die Nervigen 306.495 3.757.377 32,6% Dick & Doof 298.310 4.359.246 34,2% ARD Crime Time – Der True Crime Podcast 242.341 1.131.512 21,4% Alles gesagt? 239.096 880.644 54,3% Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft 232.969 2.604.117 35,8% Plot House 220.833 1.026.867 43,0% Geschichten aus der Geschichte 212.694 2.197.802 38,7% Talk ohne Gast 148.876 1.032.144 57,7% Das Politikteil 148.063 742.529 79,8% OK, America? 147.486 1.165.803 88,6% RONZHEIMER. 141.435 4.823.656 93,8% Copa TS 117.025 501.652 70,0% Apokalypse & Filterkaffee 115.749 4.379.734 92,5% Julia Leischik: Spurlos 114.804 897.818 25,6% Der Sophie Passmann Podcast 111.330 785.816 56,7% Woher weißt Du das? 108.050 393.746 54,9% Mit den Waffeln einer Frau 105.933 1.231.741 51,6% True Love 100.292 530.038 37,8%

Noch ein Hinweis: Die Podcast-MA misst die Nutzung generell unabhängig von der Plattform, über die ein Podcast genutzt wird - allerdings muss der Publisher die Messung natürlich beauftragen und bezahlen. Einige der meistgehörten Podcasts des Landes tauchen daher in den Rankings nicht auf.