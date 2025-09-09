Mit der Rückkehr von Frank Thelen ins "Löwen"-Rudel ist es Vox und der Produktionsfirma Endemol Shine Germany offensichtlich gelungen, der Gründershow "Die Höhle der Löwen" neue Impulse zu verpassen. Die Quoten fallen derzeit jedenfalls ein ganzes Stück höher aus als in der jüngeren Vergangenheit - mit steigender Tendenz. In dieser Woche nun verbuchte das Format seinen besten Marktanteil seit mehr als drei Jahren.

Mit durchschnittlich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte "Die Höhle der Löwen" am Montagabend starke 15,5 Prozent und machte Vox damit zum klaren Marktführer in dieser Altersgruppe. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen lief es mit 12,1 Prozent richtig gut. Insgesamt konnten sich im Schnitt 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für die Show begeistern - das waren 200.000 mehr als noch vor einer Woche.

Die Stärke der "Löwen" verhalf Vox allerdings nicht nur zum Spitzenplatz um 20:15 Uhr - auch mit Blick auf den Tagesmarktanteil lag der Sender am Montag zumindest in der klassischen Zielgruppe vorne. Auf starke 10,7 Prozent brachte es Vox im Schnitt, eineinhalb Prozentpunkte mehr als RTL und gar dreieinhalb Prozentpunkte mehr als Sat.1.

Dabei profitierte der Sender auch abseits der Gründershow von einigen Erfolgen: So überzeugte "Goodbye Deutschland" im Anschluss noch mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent, während es auch tagsüber für die Eigenproduktionen rund lief. Sowohl "Shopping Queen" als auch "First Dates" und "Das perfekte Dinner" erzielten ebenfalls jeweils mehr als neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;