Die neue Staffel "Promi Big Brother" verspricht für Sat.1 zu einem vollen Erfolg zu werden. Nach dem gelungenen Auftakt am Montag gelang es auch mit einer weiteren Primetime-Ausgabe am Dienstagabend das starke Quotenniveau weitgehend zu bestätigen. So waren am zweiten Abend 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, das war nur ein leichter Rückgang um 90.000 im Vergleich zum Vortag. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag mit 12,9 Prozent ebenfalls nur hauchdünn unter dem Vortageswert, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 10,2 Prozent Marktanteil erreicht.

Damit startete "Promi Big Brother" besser in die Staffel als im vergangenen Jahr, als es nach ähnlich starkem Auftakt an Tag 2 auf einstellige Zielgruppen-Marktanteile runter ging. In den nächsten Tagen läuft das Format dann erst am späteren Abend, dort ist die Ausgangslage ohnehin einfacher. Freuen kann man sich bei Sat.1 auch darüber, dass die anschließende "Promi Big Brother - Late Night Show" nach den etwas ernüchternden Zahlen des Vortags mit nun 10,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe deutlich besser lief. 8,8 Prozent betrug der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe, 0,77 Millionen sahen insgesamt zu. Als man ab 23:35 Uhr dann bis in die Nachtstunden einfach den Livestream von "Promi BB" übertrug, sackte der Marktanteil allerdings auf 3,5 Prozent ab.

Trotz der guten Performance von Sat.1 kann man aber auch bei RTL mit dem Dienstagabend hochzufrieden sein. Denn eine weitere "3-Millionen-Euro-Woche" liefert auch diesmal wieder verlässlich ab. Die fast vierstündige Sendung kam auf im Schnitt 2,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und gewann damit im Vergleich zum Vortag sogar noch 140.000 hinzu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 13,8 Prozent zwar geringfügig niedriger aus als am Vortag, wichtiger ist RTL aber ohnehin das Abschneiden bei den 14- bis 59-Jährigen - und hier lag "WWM" mit 13,3 Prozent Marktanteil sogar 1,3 Prozentpunkte höher.

Der starke Abend bescherte RTL auch richtig gute Tagesmarktanteile: Mit 11,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lag man nur 0,4 Prozentpunkte hinter dem Ersten auf Rang 3, in der klassischen Zielgruppe 14-49 war RTL mit 11,7 Prozent Marktanteil ebenso ungefährdeter Tagesmarktführer wie in der erweiterten Zielgruppe, wo RTL 10,5 Prozent erzielte.

Übrigens: Auch bei Vox lief mit "Hot oder Schrott - Die Allestester" eine Produktion von Endemol Shine Germany. Der Marktanteil fiel mit 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zumindest solide aus, 0,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurde ein Marktanteil von 4,9 Prozent erreicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;