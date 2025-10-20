"Wer stiehlt mir die Show?" ist am Sonntagabend erfolgreich in die zehnte Staffel gestartet und hat ProSieben in der Primetime zudem die Marktführerschaft in der Zielgruppe beschert. Mit 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil bei starken 15,7 Prozent - ohne Zweifel ein voller Erfolg für den Sender, der sich noch dazu weit vor der privaten Konkurrenz platzierte.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es der schwächste Start seit der ersten Staffel vor fast fünf Jahren war. Zum Vergleich: Die Frühjahrs-Staffel startete, gemessen an vorläufig gewichteten Daten, mit über 18 Prozent; vor einem Jahr waren sogar zum Auftakt noch mehr als 20 Prozent drin. Insgesamt schalteten diesmal übrigens 1,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Mit Blick aufs junge Publikum konnte es am Sonntag derweil gleichwohl nur der "Polizeiruf 110" im Ersten aufnehmen, der mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwar eine etwas höhere Reichweite aufzuweisen hatte, wegen der deutlich kürzeren Laufzeit aber nur auf 13,5 Prozent Marktanteil kam. Beim Gesamtpublikum war der ARD-Krimi freilich nicht zu schlagen: 6,70 Millionen Personen sahen den "Polizeiruf", der damit 25,7 Prozent Marktanteil erzielte.

Im ZDF brachte es eine neue Folge von "Dr. Nice" als größter Verfolger auf 4,18 Millonen Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe das "heute-journal" von 3,95 Millionen gesehen wurde. Erfolgreich startete um 22:15 Uhr zudem die internationale Krimiserie "Weiss in & Morales": 2,45 Millionen Personen sorgten für einen sehr guten Marktanteil von 15,8 Prozent. Jüngere waren aber kaum darunter: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei nur 3,4 Prozent.

