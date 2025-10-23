Trotz der Tatsache, dass Steffen Henssler im Kopf vieler Menschen wohl mit Vox verbunden ist, hat es Sat.1 geschafft, ihn zu "The Taste" zu lotsen. Am Mittwoch feierte er ebenso wie Elif Oskan seine Premiere in der Kochshow - und kann sich nun direkt über gute Auftaktquoten freuen. 990.000 Menschen sahen sich den Start in die neue Staffel an, 280.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt.

In der klassischen Zielgruppe kam Sat.1 damit auf einen guten Marktanteil in Höhe von 8,8 Prozent. In beiden Zuschauergruppen gelang damit ein besserer Start als 2024. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte "The Taste" übrigens auch ziemlich ansehnliche 8,0 Prozent - mit 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in dieser Altersklasse lag man unter anderem vor der "Stefan Raab Show" bei RTL (440.000). Neben Henssler und Oskan gehören auch Alexander Herrmann und Tim Raue zur Show, die von Angelina Kirsch moderiert wird.

Nicht ansatzweise so erfolgreich war zeitgleich ein Neustart bei ProSieben: Das neue Format mit dem eingängigen Titel "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show" wollten nur 450.000 Menschen sehen, immerhin noch 230.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe, was hier aber trotzdem nur 6,3 Prozent Marktanteil entsprach.

Bei RTLzwei tat sich derweil der "Promihof" schwer: Nachdem das Format vor einer Woche noch solide gestartet war, rauschten die Marktanteile der beiden Folgen nun auf 2,8 und 3,7 Prozent ab, deutlich weniger als eine halbe Million Menschen sahen zu. Beim "Promihof" greift in Teilen aber wohl auch das "Sommerhaus"-Phänomen: Während sich die lineare Ausstrahlung schwer tut, läuft es bei RTL+ richtig gut. Zumindest die ersten beiden Folgen erzielten dort zuletzt hohe Abrufzahlen.

Sowohl ProSieben als auch RTLzwei lagen mit ihren Formaten am Mittwoch hinter Vox und Kabel Eins. Bei Vox kam eine "Stern TV Reportage" über den Fast-Food-Hype auf eine Gesamtreichweite in Höhe von 580.000, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 6,8 Prozent. Kabel Eins unterhielt mit dem Streifen "Abgang mit Stil" sogar 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren 6,9 Prozent beim jungen Publikum drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;