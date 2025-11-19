Das ZDF hat sich am Dienstag wie gewohnt an die Spitze der Quotencharts gesetzt: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 14,3 Prozent ist man nicht zu schlagen gewesen. Etwas überraschender ist da schon die Tatsache, dass den Mainzern das auch beim jungen Publikum gelang: In der Altersklasse 14-49 reichten schon 8,3 Prozent für die Tagesmarktführerschaft. Das zeigt einerseits, wie schwach die Konkurrenz war - das ZDF konnte aber auch mit einigen Quoten-Erfolgen beim jungen Publikum auftrumpfen.

Allen voran das Nachmittagsprogramm lief prächtig: "Die Küchenschlacht" erzielte starke 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Und auch insgesamt war das Format mit 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 19,4 Prozent ein schöner Erfolg. "Bares für Rares" unterhielt danach sogar 2,11 Millionen Menschen und steigerte die Marktanteile auf 25,6 (gesamt) und 17,4 Prozent (14-49).

Vor und nach den beiden Sendungen erzielten auch "heute - in Deutschland" und "heute - in Europa" beim jungen Publikum richtig starke 14,0 und 15,9 Prozent bei den Jüngeren. Später waren die "Rosenheim-Cops" ebenfalls noch zu 13,5 Prozent gut. Zweistellig beim jungen Publikum wurde es auch am späteren Abend: Das "heute journal" lag bei 11,7 Prozent. Und auch "Markus Lanz" und das "heute journal update" hatten eine 11 vor dem Komma.

In der Primetime musste das ZDF dagegen kleinere Brötchen backen: "Am Puls - Deutschland diskutiert" erreichte nur 1,76 Millionen Menschen, die sich die Diskussion über die Teuerung in Deutschland ansahen. Beim Gesamtpublikum waren damit nur maue 7,9 Prozent Marktanteil drin, bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil 6,8 Prozent. Umso beachtlicher, dass das ZDF auf Tagessicht der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum war.

Die höchsten Reichweiten in der Primetime erzielten derweil die ARD-Serien: "Die Heiland" unterhielt 4,44 Millionen Menschen, "In aller Freundschaft" kam danach noch auf 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit den gemessenen 19,4 und 16,6 Prozent Marktanteil kann man beim Sender sehr zufrieden sein. Und während "Die Heiland" bei den Jüngeren ebenfalls auf sehr gute 10,0 Prozent kam, holte die Krankenhausserie hier 7,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;