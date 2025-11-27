RTLzwei hat in den zurückliegenden Tagen teilweise einige der besten Tagesmarktanteile des Jahres eingefahren. Zurückzuführen ist das auch auf ein Erstarken der Daytime, allen voran die dort gezeigten Sozialdokus haben sich zuletzt spürbar erholt. So war es auch am Mittwoch: "Hartz und herzlich" erreichte um 18 Uhr durchschnittlich 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Hartz Rot Gold" lag zuvor bei 8,8 Prozent und eine weitere Ausgabe von "Hartz und herzlich" erzielte nachmittags sogar 11,5 Prozent.

Dass der Tagesmarktanteil von RTLzwei am Mittwoch trotzdem nur bei 4,3 Prozent lag, ist auf die äußerst schwache Primetime zurückzuführen. Der "Promihof"-Doppelschlag erreichte dort nur etwas mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, mit 2,5 und 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kann man nicht zufrieden sein. Das Format ist aber, ähnlich wie das "Sommerhaus" von RTL, vor allem fürs Streamingpublikum produziert - und läuft auf RTL+ wohl recht gut (DWDL.de berichtete).

In der Primetime musste sich RTLzwei am Mittwoch jedenfalls etlichen Sendern geschlagen geben. Richtig stark war "Doc Caro" bei Vox: Mit 350.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern holte das Format 8,4 Prozent Marktanteil, die Gesamtreichweite betrug 900.000. Vox ist damit der reichweitenstärkste Privatsender zur besten Sendezeit gewesen und lag knapp vor Sat.1 und sehr deutlich vor RTL und ProSieben. Auch die "Rettungsflieger" waren bei Vox am späten Abend noch zu 7,5 Prozent gut.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei Kabel Eins: Der Film "Over the Top" erzielte 7,1 Prozent Marktanteil, 770.000 Menschen sahen zu. Am Vorabend holte derweil "Achtung Kontrolle" mit 6,5 Prozent den höchsten Marktanteil seit Mitte September, hier sahen 570.000 Menschen zu. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,9 Prozent lag Kabel Eins am Mittwoch ein gutes Stück vor RTLzwei, Vox war mit 7,4 Prozent aber noch deutlich besser unterwegs.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;