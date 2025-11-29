Weil das ZDF am Freitagabend mit einer Fußball-Übertragung ein besonders großes junges Publikum angesprochen hat, mussten die Shows von RTL und Sat.1 etwas kleinere Brötchen backen als in der Woche zuvor. Zufrieden sein kann man in Köln und Unterföhring dennoch: "Ninja Warrior Germany" erzielte zur besten Sendezeit 12,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 waren mit dabei.

"The Voice of Germany" kam in Sat.1 zur gleichen Zeit auf eine Zielgruppen-Reichweite in Höhe von 290.000 sowie einen Marktanteil von 8,2 Prozent. Während sich die Castingshow beim jungen Publikum also knapp den RTL-Ninjas geschlagen geben musste, sah es insgesamt anders aus: Die Gesamtreichweite von "The Voice" lag bei 1,38 Millionen, die Physical-Gameshow bei RTL kam zur gleichen Zeit auf 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Zwischen den beiden Shows hat sich bei den 14- bis 49-Jährigen am Freitagabend übrigens ein besonders starkes RTLzwei geschoben. Mit dem Film "Hangover" erreichte der Sender 300.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach richtig guten 8,4 Prozent Marktanteil. Es war eine der höchsten "Filmzeit"-Quoten für RTLzwei in diesem Jahr. Insgesamt sahen 620.000 Menschen zu.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,2 Prozent kann man in Grünwald sehr zufrieden sein. Dass es nicht noch mehr geworden ist, lag daran, weil "Predator 2" am späten Abend nur noch 3,8 Prozent erzielte und auch die Sozialdokus am späten Nachmittag und Vorabend nicht ganz auf dem Niveau der zurückliegenden Tage performten.

