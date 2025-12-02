Nachdem die neuen Serien in der zurückliegenden Woche solide bis sehr gut in Sat.1 starteten, war es spannend, welche Entwicklung "Der letzte Bulle" und "Frier & Fünfzig" nehmen würden. Die aus Sat.1-Sicht guten Nachrichten zuerst: Die Serie mit Henning Baum überzeugte auch in Woche zwei. Die zwei zur besten Sendezeit gezeigten Folgen erreichten im Schnitt 1,91 und 1,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das sind deutlich mehr als Sat.1 sonst normalerweise mit anderen Formaten erzielt.

Und auch beim jungen Publikum holte Henning Baum gute Quoten: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,3 und 8,3 Prozent Marktanteil gemessen. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren 8,9 und 9,3 Prozent drin. "Der letzte Bulle" ist damit nach wie vor ein richtig schöner Erfolg für Sat.1.

Doch es gibt auch schlechte Nachrichten: "Frier & Fünfzig", das schon in der vergangenen Woche schlechter lief als die Krimiserie, fiel in Woche zwei auf 5,3 und 5,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zurück. Damit lag die Serie von und mit Annette Frier unter dem Senderschnitt. Dafür sah es bei den 14- bis 59-Jährigen besser aus, hier wurden immerhin 6,5 und 5,6 Prozent gemessen. Die Gesamtreichweiten der zwei Folgen lagen bei 790.000 und 500.000.

In jedem Fall lag Sat.1 damit noch vor ProSieben, wo die Reportage-Wochen mit einem neuen Stück von Thilo Mischke zu Ende gingen. Dessen "Dikta-Tour" wollten aber nur 390.000 Menschen sehen, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug maue 5,6 Prozent. Damit landete man noch hinter RTLzwei, wo "Hartes Deutschland" 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, bei den 14- bis 49-Jährigen waren für die Sozialdoku 5,7 Prozent drin.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,0 Prozent konnte RTLzwei seinen guten Lauf aus dem November am ersten Tag des neuen Monats ungebremst fortsetzen. Funktioniert haben am Montag nicht nur die Sozialdokus in der Daytime, sondern auch der "Promihof", der mit Wiederholungen am späten Abend teilweise sogar zweistellig unterwegs war. Sat.1 (6,2 Prozent) und ProSieben (6,5 Prozent) lagen in Schlagdistanz.

Nicht zufrieden sein kann Vox, das am Montag nur einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,7 Prozent erzielte. In "Lege kommt auf den Geschmack" ging es in der Primetime um das perfekte Weihnachtsessen, das sahen 700.000 Menschen. Der Marktanteil lag trotzdem nur bei 5,2 Prozent. Die Doku "Superstadt London" fiel danach auf 2,9 Prozent zurück und auch das Programm am Vormittag und Mittag lag über Stunden hinweg weit unter dem Senderschnitt. Da konnten dann auch "First Dates" und "Das perfekte Dinner" mit ihren knapp mehr als 10 Prozent nicht mehr viel rausreißen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;